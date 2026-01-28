Chińska rakieta może spaść na terytorium Polski. Jest komunikat POLSA

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Europejskie instytucje zajmujące się monitorowaniem przestrzeni kosmicznej ostrzegają przed niekontrolowaną deorbitacją chińskiej rakiety Zhuque-3. Trasa przelotu obiekty obejmuje m.in. Polskę. Rakieta może wejść w atmosferę ziemską między 29 lub 30 stycznia.

Start rakiety na pustynnym terenie uwzględniający intensywny dym i płomienie wydobywające się z silników podczas wznoszenia się pojazdu w górę.
Chińska rakieta Zhuque-3 podczas jednego z testówXinhuaAFP

W skrócie

  • Europejskie i polskie instytucje monitorują trasę chińskiej rakiety Zhuque-3, która może wejść w atmosferę Ziemi między 29 a 30 stycznia.
  • Obszar potencjalnej deorbitacji obejmuje również Polskę, a służby są na bieżąco informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami.
  • Nie ma pewności, czy rakieta ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze ze względu na jej masę i nieznaną strukturę.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O ryzyku związanym z deorbitacją chińskiej rakiety poinformował zarówno Europejski System Nadzoru i Śledzenia Przestrzeni Kosmicznej (EU SST), jak i Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

Obie instytucje monitorują trasę przelotu rakiety. "Obiekt może wejść w atmosferę w pasie szerokości geograficznej obejmującym rozległy obszar powierzchni Ziemi. W większości są to oceany lub tereny niezamieszkane" - uspokaja EU SST.

Chińska rakieta spada z orbity. POLSA: Monitorujemy sytuację

Obszar możliwego wejścia obiektu w atmosferę obejmuje jednak także znaczą część Europy, w tym także terytorium Polski.

"Włoskie Centrum Operacyjne pracuje nad zawężeniem zakresu możliwej lokalizacji i czasu wejścia w atmosferę" - wskazano. Jak podkreślono, wraz z upływem czasu i zbliżaniem się rakiety do Ziemi dane będą coraz dokładniejsze.

    Zarówno POLSA, jak i EU SST przekazały, że obiekt prawdopodobnie wejdzie w atmosferę 29 lub 30 stycznia.

    Polska na trasie przelotu chińskiej rakiety. Szczątki mogą spaść w naszym kraju

    "Ze względu na szacowaną masę oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że nie ma pewności czy obiekt ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi" - zauważyła POLSA w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

    Jak podkreślili przedstawiciele agencji, "krajowe służby i instytucje są na bieżąco informowane według obowiązujących porozumień i procedur operacyjnych".

    Zhuque-3 to rakieta wielokrotnego użytku przygotowana przez chińską firmę Landspace, która przypomina Falcona 9 firmy SpaceX. Konstrukcja jest wysoka na 66 metrów i ma dwa stopnie. Pierwszy z nich ma wracać na Ziemię.

