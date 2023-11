W ostatnich dniach w sieci pojawiać zaczęło się logo chińskiej firmy , która zajmuje się produkowaniem sprzętu do hodowli świń, bydła i drobiu. Sęk w tym, że logo to należy do polskiego banku Pekao SA , który posługuje się nim z przerwami od 1997 roku.

Trudno mówić jedynie o podobieństwie. Wystarczy spojrzeć na dwa wzory, by mieć wręcz pewność, że mamy do czynienia z tym samym znakiem graficznym. Oznacza to, że chińska firma ShanDong Tengyue Shangqingtai Agriculture and Animal Husbandry Machinery Technology wykorzystuje logo nielegalnie.