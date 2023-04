W serii wpisów Żaryn ocenił, że "chińska ambasada, łamiąc zasady dyplomatyczne, próbuje deprecjonować premiera Polski, określając go mianem "pewnego polskiego urzędnika", który "snuje bezpodstawne twierdzenia". Dodał, że "chińska propaganda od samego początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie wykorzystuje działania wojenne do własnych celów informacyjnych, głównie do obarczania Zachodu i USA winą za wojnę".

"Atak na polskiego premiera, działania ambasady ChRL w Warszawie oraz sposób prowadzenia polityki przez Pekin wskazują, że taktyczny sojusz chińsko-rosyjski obejmuje coraz więcej obszarów wspólnego działania" - ocenił Żaryn.