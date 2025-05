Child Alert. Policja szuka 11-letniej Patrycji

Policjanci ze Strzelec Opolskich poszukują zaginionej 11-letniej Patrycji. Dziewczynka zaginęła we wtorek, kiedy to po wizycie u dziadków nie powróciła do rodzinnego domu. - Uruchomiono procedurę Child Alert - potwierdziła Interii Komenda Główna Policji.