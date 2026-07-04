W skrócie Premier Donald Tusk mówił o napięciach między Polską a Ukrainą, wskazując Rosję jako stronę zainteresowaną pogłębianiem konfliktów oraz nierozwiązane kwestie historyczne jako jeden z powodów tarć.

Tusk odniósł się do znaczenia kwestii historycznych, podkreślając temat Wołynia i potrzebę rozliczenia się z przeszłością w relacjach polsko-ukraińskich.

Polska oczekuje od Kijowa wyraźniejszych gestów gotowości do dialogu i deeskalacji po kontrowersyjnej decyzji Zełenskiego o nadaniu imienia "Bohaterów UPA" Centrum Operacji Specjalnych.

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Donald Tusk podczas sobotniej konferencji prasowej odniósł się do napięć na linii polsko-ukraińskiej, wskazując zarówno na możliwe źródła eskalacji, jak i kierunki działań deeskalacyjnych. Jak podkreślił, kluczową rolę w całej sytuacji odgrywa Rosja, która - jego zdaniem - konsekwentnie wykorzystuje każdą możliwość do pogłębiania konfliktów.

Premier odpowiadał na pytania dotyczące dalszych działań rządu po spotkaniach szefów MSZ oraz ewentualnych zagrożeń związanych z prowokacjami.

- Kluczowym problemem politycznym w tym napięciu, jakie powstało między Kijowem a Warszawą, to jest to, że Rosja jest w tym bardzo zainteresowana - mówił .

Donald Tusk: Rosja będzie starała się skłócić Polskę i Ukrainę

Jak mówił Tusk, Ukraina pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Polski w kontekście wojny z Rosją, ale jednocześnie relacje między krajami są podatne na presję zewnętrzną. Premier przypomniał, że podobne mechanizmy obserwowano już wcześniej.

- Mieliśmy wcześniej tego typu przykłady próby wykorzystania faktu, że mamy tak dużo uchodźców, imigrantów z Ukrainy w Polsce i że Polska tak aktywnie wsparła Ukrainę w jej obronie przed Rosją od pierwszych dni wojny - opisywał premier.

W jego ocenie działania Moskwy są konsekwentne i długofalowe. - Wiedzieliśmy, że Rosja będzie starała się na wszelkie możliwe sposoby skłócić i doprowadzić do konfliktów i politycznych, ale też takich emocjonalnych - zaznaczył.

Polska - Ukraina. Wołyń i trudna historia w relacjach obu państw

Jednym z głównych wątków wystąpienia były kwestie historyczne, które zdaniem premiera wciąż wpływają na relacje między Warszawą a Kijowem.

- Są też takie obiektywne przyczyny, dla których to napięcie powstaje i jedną z tych przyczyn niezwiązanych z aktywnością rosyjską jest, i my to znamy z własnej historii, jest taka trudność, którą obserwujemy w Kijowie, rozliczenia się też z własną historią - ocenił Tusk. W tym kontekście wskazał jednoznacznie, że "Wołyń jest tutaj tego najbardziej dramatycznym przykładem".

Premier dodał również, że Polska będzie konsekwentnie podnosić tę kwestię w rozmowach z Kijowem.

- Będziemy tłumaczyli też stronie ukraińskiej, że ta nowoczesna wspólnota polityczna, jaką jest Europa, wymaga umiejętności i zdolności do rozliczenia się też z własnej historią - podkreślił Donald Tusk.

Relacje polsko-ukraińskie. Padła propozycja ze strony Kijowa

Donald Tusk podkreślał, że proces pojednania nie może ograniczać się wyłącznie do polityków. - Jak wiecie hierarchowie obu kościołów zaczęli też rozmawiać ze sobą - wskazał.

- Miałem też taką intencję, żeby zaangażować w to nie tylko polityków, ale żeby więcej środowisk i autorytetów zaangażowało się w próbę budowania autentycznego i głębszego niż do tej pory porozumienia - oznajmił premier.

Premier odniósł się także do sygnałów płynących ze strony ukraińskich polityków, w tym byłego prezydenta Wiktora Juszczenki.

- Odebrałem także kilka sygnałów bezpośrednio od byłych polityków ukraińskich i aktualnych, między innymi były prezydent Ukrainy Juszczenko, zwrócił się do mnie z bardzo serdecznym takim apelem, listem, żebyśmy spróbowali popracować wspólnie nad tą przeszłością i starali się spowodować, żeby przyszłość nie rządziła przyszłością - przekazał premier. i podkreślił, że "jeśli przeszłość będzie rządziła nami, to przyszłość nie będzie prosta i warto ten wysiłek podjąć".

Kryzys w relacjach Polska-Ukraina. Tusk: Polska wciąż czeka

Na zakończenie konferencji Tusk odniósł się do bieżących napięć politycznych i oczekiwań wobec strony ukraińskiej.

- Oczekujemy od Ukrainy takiego pierwszego kroku, po tej nieszczęsnej decyzji prezydenta Zełenskiego - stwierdził premier, odnosząc się do działań prezydenta Ukrainy ws. nadania imienia "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ".

Jak zaznaczył, mimo pewnych sygnałów poprawy, Polska wciąż czeka na jednoznaczne gesty. - Dobrze byłoby usłyszeć bardzo wyraźny sygnał ze strony Kijowa. Oni próbują, ale jeszcze chcielibyśmy to wyraźniej usłyszeć - podsumował Donald Tusk.





"Debata polityczna": Kryzys w relacjach polsko-ukraińskich Polsat News Polityka