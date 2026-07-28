Spis treści: 1600 zł dla rodziców. Autor petycji proponował nowe świadczenie Dodatek do emerytury. Posłowie pozostawili petycję bez rozpatrzenia

1600 zł dla rodziców. Autor petycji proponował nowe świadczenie

Autor petycji o numerze BKSP-153-X-804/25 zaproponował w niej podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem miałoby być wprowadzenie świadczenia pieniężnego w wysokości 1600 zł miesięcznie. Tego rodzaju środki mogłyby otrzymać osoby spełniające określone kryteria.

W treści inicjatywy wskazano, że nowe świadczenie miałoby przysługiwać rodzicom, którzy:

wychowali co najmniej dwoje dzieci

których dzieci pracują terenie Polski i odprowadzają z tego tytułu podatki oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak podkreślił autor petycji, obecne prawo nie przewiduje żadnej rekompensaty dla takich osób, pomimo tego że ponieśli oni koszty wychowania i edukacji dzieci, a ich wysiłek "przyniósł państwu konkretne korzyści fiskalne". Dodatkowo, proponowane przez inicjatora rozwiązanie nie miałoby charakteru socjalnego, a ekwiwalentny i systemowy - oparty na sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Autor wnosił o rozpatrzenie petycji, podjęcie prac legislacyjnych nad stosowną ustawą wprowadzającą świadczenie oraz uwzględnienie go jako elementu polityki demograficznej i senioralnej państwa.

Dodatek do emerytury. Posłowie pozostawili petycję bez rozpatrzenia

Jak wynika z informacji podanych na stronie rządowej, komisja pozostawiła petycję bez rozpatrzenia na podstawie art. 12 ustawy o petycjach.

Art. 12 wspomnianego aktu prawnego głosi: "Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji".

Jak czytamy w zapisie przebiegu posiedzenia komisji z końca kwietnia, posłanka Urszula Augustyn wskazała, że podobną petycją zajmowano się na ubiegłorocznym posiedzeniu.

- Zajmowaliśmy się podobną petycją, oczywiście o połowę tańszą, bo wtedy wniosek był o to, abyśmy wypłacali jako państwo po 800 zł, takie 800 plus dla tych rodziców, którzy wychowali dzieci, a te dzieci w Polsce pracują i płacą podatki - mówiła.

Wówczas zdecydowano o wysłaniu dezyderatu z zapytaniami do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.





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