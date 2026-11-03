- Pismo zostało skierowane do Komendy Głównej Policji, ogólnie rzecz ujmując, o udrożnienie terenu przed Trybunałem Konstytucyjnym - powiedziała Interii podinsp. Monika Matyjewicz Interii z Zespołu Prasowego KGP, wskazując, że zostało one skierowane do Komendy Stołecznej Policji.

- Policja nie będzie wykonywała żadnych takich działań, bo my jesteśmy od zabezpieczania porządku publicznego w miejscach zgromadzeń, reagowania na przejawy popełnionych wykroczeń czy przestępstw.

Jak zapewniła policjantka, zgromadzenie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest "legalne" i zostało zgłoszone odpowiednim organom. - Organizator uzgodnił je z ratuszem, więc kwestie techniczne powinny być między tymi podmiotami uzgadniane - powiedziała.

Zgromadzenie przed gmachem TK. Policja: Jest legalne

Podinsp. Matyjewicz, zapytana o to, czy pismo spotkało się z jakąkolwiek formalną odpowiedzią ze strony policji, nawet tą odmowną, wskazała, że "nie ma takich informacji".

Policjantka zabrała głos również w sprawie dotychczasowych działań policji przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. - Zawsze jesteśmy przy wszelkich możliwych zgromadzeniach, nie tylko przy tym. To zgromadzenie jest legalne, zawiązane są zgody ratusza. Policja zawsze jest w takich miejscach do tego, by pilnować porządku - opisywała.

- Proszę sobie wyobrazić, co by było przy dużym zgromadzeniu ludzi, gdzie nie ma policji. Mogłoby być różnie. Jesteśmy do zabezpieczania, do takich działań prewencyjnych, reagowania na wszelkie przejawy ewentualnych przestępstw czy wykroczeń - kontynuowała podinsp. Matyjewicz.

Pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej do policji

Do treści pisma skierowanego przez Korwin-Piotrowską dotarł Polsat News. Jako pierwsze informowało o nim RMF FM.

"Z uwagi na konieczność umożliwienia pracownikom i urzędnikom Trybunału Konstytucyjnego bezpiecznego i swobodnego dostępu do budynku Trybunału celem realizowania przez nich obowiązków pracowniczych, wnoszę o podjęcie przez podległe Panu Komendantowi służby działań niezbędnych dla udrożnienia dostępu do furty wejściowej oraz bramy wjazdowej od strony Al. Szucha" - napisała Korwin-Piotrowska.

Jak przekonywała, "w obecnym stanie faktycznym, dostęp ten jest niemożliwy zarówno w ruchu pieszym, jak i samochodowym". Korwin-Piotrowska zwróciła uwagę m.in. na obecność demonstrantów, namiotów oraz zamontowanej "prowizorycznej sceny".

Sędzia stwierdziła też, że przebieg demonstracji narusza zapisy ustawy Prawa o zgromadzeniach.

Ważne zgromadzenia sędziów TK. Zajmą się kwestią budżetu

We wtorek odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Korwin-Piotrowska zwołała je na godz. 15:30. Jego celem jest przyjęcie planu budżetu TK na nadchodzący rok.

Problematyczną kwestią może być uzyskanie kworum.Według zapisów polskiej Konstytucji w skład TK wchodzi 15 sędziów. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed TK mówi natomiast, że gromadzenie Ogólne podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby sędziów Trybunału. Przy ogólnej liczbie sędziów TK jest to 10 osób.

Prezes Święczkowski i strona prezydencka twierdzą, że w TK jest obecnie 10 sędziów, w tym troje wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od pozostałych pięciu osób wybranych przez tę izbę parlamentu. Prezes TK nie dopuścił ich do orzekania.

Według strony rządowej po wybraniu w tej kadencji przez Sejm ośmiu osób na sędziów TK skład Trybunału został uzupełniony do 15 osób. Jednocześnie dwóch sędziów (Święczkowski i Sochański) jest zawieszonych w czynnościach. Podnoszone jest również, że Jarosław Wyrembak nie ma statusu sędziego TK, gdyż objął funkcję w miejsce osoby "wadliwie" wybranej do TK.

Aby zrozumieć, co dziś dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego, warto przypomnieć sobie kilka kluczowych wydarzeń i wrócić pamięcią do epizodów sprzed nawet 11 lat. Interia szczegółowo przybliżyła czytelnikom cały spór.

Burza wokół TK. Co z kworum ws. immunitetu Święczkowskiego?

Niezależnie od kwestii budżetu TK wtorkowe obrady mogą być rozszerzone o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Prokuratur generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że uchylenie im immunitetów nie wymaga kworum Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego.

- W przypadku immunitetów przepisy były analizowane wielokrotnie. Kworum nie jest w tym wypadku konieczne. Przy budżecie owszem - mówił polityk "Dziennikowi Gazecie Prawnej".

Na wtorek - oprócz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK - odbędzie się też ciąg innych ważnych spotkań. O godz. 14 zbierze się Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. O godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

We wtorek Radio Wnet przekazało informację o nowym zarządzeniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Rząd ewakuuje pracowników. Wszyscy urzędnicy wysłani na pracę zdalną, chyba że mają coś bardzo ważnego do podpisania, to mają to zrobić natychmiast i opuścić gmach" - podała rozgłośnia.

Niedługo potem pojawiła się kolejna informacja, o podobnym zarządzeniu w przypadku siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Siedziba resortu znajduje się przy al. Szucha, niedaleko Trybunału Konstytucyjnego. Odległość od gmachu TK jest niewielka również w przypadku KPRM.

Interia skontaktowała się z rzecznikiem MSZ Maciejem Wewiórem, by zweryfikować doniesienia. - Nie jest to żadna ewakuacja - podkreślił stanowczo nasz rozmówca.

Więcej informacji wkrótce.