O sprawie jako pierwsze poinformowało RMF24.

Według informacji przekazanych polsatnews.pl policja otrzymała zgłoszenie we wtorek o godz. 11.30. Pracownicy ochrony poinformowali, że mężczyzna, który próbował wejść na teren targów, mógł posiadać niebezpieczne przedmioty.

Kom. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wskazał, że oddelegowani do sprawy funkcjonariusze odkryli przy 43-latku kilka sztuk amunicji.

Mężczyzna to obywatel Ukrainy. - Ustalane jest, w jaki sposób wszedł w posiadanie amunicji i co było jego celem, czemu chciał ją wnieść - poinformował kom. Janus.

Kielce. Ukrainiec próbował wejść na targi obronne, posiadał amunicję

Służby poinformowały, że 43-latek został zatrzymany. Mężczyzna nie posiadał więcej broni. Prok. Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach poinformował, że Ukrainiec został doprowadzony do prokuratury. Na środę zaplanowano przeprowadzenie z nim czynności.

Rzecznik prasowy kieleckiej prokuratury dodał, że na ten moment nie może udzielić informacji na temat rodzaju amunicji. - Mogę tylko potwierdzić tylko tyle, że była to amunicja do broni strzeleckiej - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl.

Ukrainiec próbował dostać się na teren targów chwilę przed rozpoczęciem ceremonii otwarcia, w której brał udział m.in.: szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.



