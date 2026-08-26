W skrócie Przemysław Kral był bliski zakupu 20 procent akcji Telewizji Republika, jednak ostatecznie do transakcji nie doszło.

Według Onetu szczegóły transakcji negocjowano w Monako, a propozycja zakupu została przesłana po powrocie Sakiewicza do Polski.

Obie strony podają rozbieżne wersje powodu zerwania negocjacji – prezes Republiki uważa, że to on zrezygnował, a prawnik Krala twierdzi, że jego klient wstrzymywał podpisanie dokumentów.

Na liście intencyjnym dotyczącym zakupu akcji widnieje cyfrowy podpis Sakiewicza, natomiast brakuje podpisu Krala.

Sakiewicz publicznie zarzucił autorom publikacji Onetu posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami oraz zawyżaniem kwot związanych z reklamami.

Według informacji z artykułu Kral miał rozpocząć współpracę ze śledczymi i starać się o status małego świadka koronnego po upadłości giełdy Zondacrypto.

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Szczegóły transakcji opiewającej na około 16 mln złotych Sakiewicz miał uzgadniać w Monako. Prezes Republiki przebywał tam końcem listopada 2025 roku. Rachunki za pobyt na kwotę około 10 tys. złotych opłacił Przemysław Kral.

Tuż po powrocie pojawiła oficjalna propozycja zakupu części akcji prawicowej stacji. "Operację Kral chciał przeprowadzić przez swą estońską spółkę BB Trade Estonia OÜ, która formalnie zarządzała Zondacrypto" - pisze Onet.

- Sakiewicz od połowy 2025 r. szukał inwestora dla Republiki. Przy czym nie interesowała go sprzedaż całej telewizji, a jedynie sprzedaż takiego pakietu jej akcji, który z jednej strony pozwoli mu się "scashować" (wziąć gotówkę - red.), a z drugiej utrzymać nad nią kontrolę - relacjonuje w rozmowie z portalem źródło z otoczenia Sakiewicza.

Przypomnijmy, współpraca na linii Zondacrypto - Republika niemal przez cały 2025 rok przebiegała bardzo dobrze. Od marca do grudnia giełda miała wydać na reklamy w prawicowej telewizji co najmniej 37,5 mln złotych.

Ostateczna wersja listu intencyjnego była gotowa 2 grudnia 2025 roku. Do zawarcia umowy jednak nie doszło. Przedstawiciele obu stron podają rozbieżne wersje zdarzeń.

Przemysław Kral chciał kupić część akcji Republiki. Nowe doniesienia mediów

Według Sakiewicza, który rozmawiał z Onetem, on sam odstąpił od podpisania dokumentu. Jak tłumaczył, na jaw wyszło, że Zondacrypto ma problemy z wypłatą środków. Sprawą zainteresowała się prokuratura oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6 grudnia Sakiewicz wysłał Kralowi SMS-a następującej treści: "Cześć, z debaty sejmowej dowiedziałem się o Twoich problemach z UOKiK i prokuraturą oraz o tym, że przygotowywałeś ustawę. Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Przecież to stawia w bardzo trudnej sytuacji rzetelność naszych programów i w ogóle współpracę reklamową. Oczekuję natychmiastowych wyjaśnień".

Zdaniem prezesa prawicowej stacji rozmowy faktycznie prowadzono, ale ich inicjatorem był Przemysław Kral. - Rzeczywiście mieli plan zainwestowania, ale to ja osobiście powstrzymałem jego realizację, bo zaczęliśmy mieć obawy, czy będzie to dla nas bezpieczne - wyjaśnił w rozmowie z portalem.

"Rozmowy toczyły się od września 2025 roku". Sakiewicz chciał sprzedać część akcji Republiki

Onet skontaktował się z prawnikiem obsługującym transakcję po stronie Zondycrypto. - Rozmowy o zakupie przez pana Krala akcji Telewizji Republika toczyły się mniej więcej od września 2025 r. Wtedy też, w jego imieniu, spotkałem się w jej siedzibie z panami Sakiewiczem i Dobrzyńskim (dyrektorem generalnym Republiki - red.) - przekazał.

- Podpisany przez pana Sakiewicza list przekazałem panu Kralowi, ale on wstrzymywał jego podpisanie. Niedługo potem wyszły na jaw problemy Zondy z wypłatami dla inwestorów i wybuchła afera. Od tego czasu nie mam kontaktu z panem Kralem - dodał. W tym momencie wersja Sakiewicza różni się od stanowiska drugiej strony. Prezes Republiki przekonywał, że to on odstąpił od podpisu.

"Mamy ów list intencyjny. Brakuje na nim podpisu Krala, jest za to cyfrowy podpis Sakiewicza. Kopia, którą posiadamy, zawiera adnotację 'not verified', co znaczy tyle, że cyfrowy podpis Sakiewicza nie został jeszcze zweryfikowany przez odbiorcę, czyli prawnika Krala" - pisze Onet.

Posiadanie akcji Republiki mogło przybliżyć szefa Zondacrypto do prawicowej widowni, zwiększyć liczbę klientów giełdy i wzmocnić jej znaczenie. Portal przypomina, że w lipcu 2025 roku na antenie Republiki Przemysław Kral krytykował rządowe przepisy o kryptoaktywach. Ostatecznie trzy próby uregulowania rynku w Polsce spotkały się z wetami prezydenta.

Zondacrypto. Tomasz Sakiewicz reaguje na publikację

Jeszcze przed publikacją tekstu Onetu Tomasz Sakiewicz napisał na X: "Do naszej stacji zgłasza się bardzo wielu biznesmenów, którzy chcą kupić akcje. Dla wszystkich zasady są takie same. Wszystko musi odbywać się na piśmie. Kral też chciał kupić, ale ostatecznie nie sprzedaliśmy mu żadnych akcji".

Po publikacji artykułu oskarżył autorów tekstu o "posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami". "Bez fałszerstwa nie są w stanie nic sklecić. Tak samo mimo opublikowania przez nas wszystkich rozliczeń podają sfałszowane rozliczenia za reklamy. Siedem razy wyższa suma" - przekazał.

W Zondacrypto swoje oszczędności miało stracić co najmniej kilka tysięcy ludzi. Szacowane straty wynoszą 350 mln złotych. W ostatnich dniach doszło do przełomu. Kral miał pójść na współpracę ze śledczymi, a jego obrońcą został Roman Giertych. Jak informowało TVP Info, szef upadłej giełdy liczy na status małego świadka koronnego, a co za tym idzie - złagodzenie kary.

Na ostatnie publikacje związane z aferą Zondacrytpo zareagował premier. "Teraz już wiemy, dlaczego z uporem maniaka Karol Nawrocki i PiS blokowali ustawę o kryptowalutach" - napisał na X Donald Tusk.

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