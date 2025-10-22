W skrócie Warszawski sąd zdecydował o areszcie dla 44-letniego mężczyzny podejrzanego o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów i usłyszał dwa zarzuty: spowodowania zagrożenia pożarem i próby naruszenia nietykalności cielesnej.

Wcześniej mężczyzna został ukarany grzywną za groźby karalne pod adresem premiera Donalda Tuska.

Mężczyzna podejrzany o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej, decyzją warszawskiego sądu, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W środę w warszawskim sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia odbyło się zamknięte posiedzenie, któremu przewodniczyła sędzia Marta Szymborska. Zapadła na nim decyzja o areszcie do 18 stycznia 2026 dla 44-letniego Krzysztofa B., podejrzanego o próbę podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt - powiedziała prokurator Hanna Stachowicz.

Wcześniej 44-latek usłyszał dwa zarzuty: spowodowania niebezpieczeństwa w postaci pożaru i usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej osoby interweniującej.

Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych czynów.

W poniedziałek rano policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o piątkową próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie. Mieści się tam między innymi siedziba Platformy Obywatelskiej.

Mieszkaniec powiatu łosickiego w maju tego roku został natomiast zatrzymany w związku z groźbami karalnymi na portalu X "w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska". Siedlecki sąd ukarał go za to grzywną.

Incydent przed siedzibą Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk o "podpalaczu z Żoliborza"

W mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska pojawiło się nagranie zatytułowane "Podpalacz z Żoliborza". Na filmie widzimy wygenerowaną przez sztuczną inteligencję grafikę przedstawiająca Jarosława Kaczyńskiego z koktajlem Mołotowa w dłoni.

- Cała polityczna odpowiedzialność za narastającą falę przemocy w Polsce, i też za ten atak, spada na "podpalacza z Żoliborza" - mówi Donald Tusk na nagraniu.

Nagranie Tuska opublikowane zostało również przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. "Podpalacz z Żoliborza wprost odpowiada za nienawiść w polityce. Za zatrucie umysłów wielu Polaków" - przekonywał w komentarzu do filmu.

