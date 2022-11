Celem ustawy o środkach nadzwyczajnych , uchwalonej przez rząd 27 października 2022, jest ograniczenie wysokości cen prądu i wsparcie niektórych konsumentów w 2023 roku. Polscy przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej od 1 grudnia mają możliwość skorzystania z niższych stawek energii elektrycznej.

Maksymalna cena prądu wyniesie dla nich 785 zł za MWh (79 groszy/kWh) pod warunkiem, że dopełnią niezbędnych formalności. Na dostarczenie oświadczenia o tanim prądzie pozostało już jednak niewiele czasu.

Kiedy mija ostateczny termin składania wniosków i komu konkretnie przysługuje tani prąd?

Kto może skorzystać z obniżonych cen prądu? Tani prąd nie tylko dla mikroprzedsiębiorców!

Ceny prądu za 1 kWh wyniosą maksymalnie do 79 groszy, zamiast standardowych 2 złotych, dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i przedsiębiorców średnich w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Ponadto, z obniżonej maksymalnej ceny prądu mogą skorzystać również jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące na rzecz tej jednostki usługi, a także spółki komunalne i podmioty pożytku publicznego.

Kim jest mikroprzedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

W dużym uproszczeniu, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się przedsiębiorcę, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników. Ponadto, ważne, aby jego roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro,

Kim jest mały przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

To przedsiębiorca, który przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie poniżej 50 pracowników. Jeśli zaś chodzi o jego roczny obrót netto, to nie może on przekraczać równowartości w złotych 10 milionów euro.

Kim jest średni przedsiębiorca, który może ubiegać się o tani prąd?

Za średniego przedsiębiorcę uznaje się zaś na ogół przedsiębiorcę, który w przez minimum rok w przeciągu ostatnich dwóch lat zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników. Poza tym jego roczny obrót netto w równowartości w złotych nie mógł wynieść więcej niż 50 milionów euro.

Zdjęcie O stawki cen prądu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, a także przedsiębiorcy niższego i średniego zakresu / 123RF/PICSEL

Do kiedy trzeba złożyć oświadczenie o tanim prądzie?

Oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 w Tauronie, PGE, Enei czy u innego dostawczy energii elektrycznej. Dokumenty muszą zostać dostarczone w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) albo elektronicznej (mailowo, lub przez stronę www sprzedawcy energii).

Oświadczenie w formie elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Formalności należy dopełnić do 30 listopada 2022, jeżeli chcemy cieszyć się niższymi rachunkami za prąd jeszcze w grudniu. Ogólnie wniosek możemy złożyć w dowolnej chwili, jednak wtedy tańsza energia elektryczna przysługiwać będzie nam dopiero od kolejnego miesiąca. Czyli, jeśli dostarczymy oświadczenie np. 5 grudnia, to cenę maksymalną zakład energetyczny zastosuje od stycznia.

Wniosek o maksymalną cenę prądu dla przedsiębiorców. Jak wygląda wzór oświadczenia?

Oficjalny wzór wniosku o maksymalnej cenie prądu dla przedsiębiorców udostępniony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, pobierzesz ze strony GOV, klikając tutaj .

W części pierwszej wzoru oświadczenia odbiorcy indywidualnego wpisujemy klasyczne dane osobowe:

nazwa,

adres siedziby

NIP, albo NIP – PESEL

telefon lub adres e-mail.

W części drugiej i trzeciej zapisujemy dane kontaktowe do maksymalnie dwóch osób fizycznych, które są odbiorcą uprawnionym oraz jego reprezentantem (pełnomocnik, prokurent, członek zarządu spółki z o.o.). Należy podać imię, nazwisko, dane dokumentu tożsamości. Część czwarta zawiera informację o punktach poboru energii elektrycznej (PPE), a piąta niezbędne zgody i oświadczenia.

