Pierwszą opcję wsparł co piąty ankietowany (20,8 proc.), drugą z kolei wskazało 16,1 proc. badanych , a 12,7 proc. z nich nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż: Polacy oczekują zmiany przepisów po wyroku TK

"Rzeczpospolita" zauważa, że w temacie przerwania ciąży mężczyźni są bardziej konserwatywni niż kobiety. Za złagodzeniem prawa do aborcji optowało 57 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn; pozostanie przy zaostrzonych przepisach poparło 15 proc. kobiet i 27 proc. mężczyzn, z kolei na rozwiązanie referendalne postawiło 15 proc. kobiet i 17 proc. mężczyzn.

"Warto zauważyć, że w sumie w elektoracie PiS za zmianami opowiada się spora część badanych: to 34 proc." - podkreśla "Rz".

Wyborcy rządu mówią jasno. "Tak dla liberalizacji"

Wśród wyborców koalicji rządzącej panuje znacznie bardziej wyklarowany pogląd - wyłącznie 1 proc. badanych wskazało pozostanie przy obecnych , ostrzejszych od tzw. kompromisu aborcyjnego przepisach i są to wyborcy Trzeciej Drogi.

Ankietowani wspierający Koalicję Obywatelską w 85 proc. chcą zmiany prawa w zakresie dostępności aborcji, 11 proc. preferuje referendum, a 4 proc. nie ma zdania. Jednym, wspólnym głosem zdecydowali się mówić za to wyborcy Lewicy, którzy w 100 proc. opowiedzieli się na liberalizacją.

Choć propozycja zorganizowania referendum w sprawie przerywania ciąży to flagowy pomysł Trzeciej Drogi, na próżno szukać wśród zwolenników tej koalicji szerokiego poparcia dla tej inicjatywy - wsparł ją nawet nie co czwarty pytany (24 proc.). 64 proc. w tej grupie opowiada się z kolei za poszerzeniem dostępności do aborcji. 11 proc. nie ma zdania.