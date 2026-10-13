W skrócie Adam Szłapka stwierdził, że Grzegorz Braun jest autorem części agendy Karola Nawrockiego.

Adam Szłapka uznał Grzegorza Brauna za poważne zagrożenie dla polskich interesów, a nie za poważnego polityka.

Karol Nawrocki powiedział, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna ma poparcie według sondaży i jest obecna w polskiej polityce.

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- Wcale się nie dziwię, że pan prezydent mówi, że Grzegorza Brauna trzeba traktować poważnie, bo jak słucham wypowiedzi pana prezydenta, czasem słyszę, że Grzegorz Braun jest autorem części agendy Karola Nawrockiego - ocenił Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów.

- Jeżeli pan prezydent mówi, że go traktuje poważnie politycznie, no to znaczy, że chce z nim bardzo blisko współpracować. I to w zasadzie mówi wszystko o postawie pana prezydenta i stosunku do zagrożeń, z którymi się mierzymy - dodał rzecznik rządu.

Szłapka przyznał, że Brauna należy traktować poważne, ale zaraz potem uściślił, iż jako "poważne zagrożenie dla polskich interesów, a na pewno niepoważnie jako polityka".

Karol Nawrocki dopuszcza współpracę z Grzegorzem Braunem?

Rzecznik rządu odnosił się do szeroko komentowanego wywiadu prezydenta dla "Rzeczpospolitej". Karol Nawrocki stwierdził w nim, że Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna "jest siłą polityczną, która według sondaży ma poparcie części Polaków, więc należy ją traktować jako obecną w polskiej polityce".

Głowa państwa odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy byłby gotów nadal zaangażować się i objąć patronatem pakt senacki prawicy, jeśli znajdowałaby się tam formacja Brauna.

W odniesieniu do zarzutów o prorosyjskie powiązania środowiska Konfederacji Korony Polskiej Nawrocki przyznał, że "to prawda, są takie zarzuty", ale - jak zaznaczył - "z drugiej strony mamy dziś premiera, który ściskał się z Władimirem Putinem".



