Chce dodatkowego dnia wolnego dla rodziców. Nietypowa petycja w Senacie

Do Senatu trafiła petycja w sprawie ustanowienia 1 czerwca dniem wolnym z okazji Dnia Dziecka.

Nie dla wszystkich, ponieważ autor petycji proponuje, aby inicjatywa ustawodawcza dotyczyła tylko rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

1 czerwca dniem wolnym od pracy. Petycja w Senacie

Jak czytamy w petycji, głównym argumentem za ustanowieniem 1 czerwca dniem wolnym od pracy jest fakt, że Dzień Dziecka to szczególny czas, który powinien zostać poświęcony budowaniu więzi rodziców z dzieckiem. Dzień Dziecka to moment budowania bliskości i poczucia bezpieczeństwa, a jak tłumaczy autor, nie jest to obecnie możliwe:

Niestety, w obecnym stanie prawnym wielu rodziców nie ma realnej możliwości spędzenia tego dnia ze swoimi dziećmi z uwagi na obowiązki zawodowe.

W ocenie autora petycji dobro dziecka, jako wartość nadrzędna, powinno znajdować realne odzwierciedlenie w rozwiązaniach systemowych, a nie jedynie deklaratywnych. Stąd pomysł, aby 1 czerwca był dla opiekunów dniem wolnym od pracy.

Jak powinien wyglądać Dzień Dziecka? Trzy rozwiązania

Autor sugeruje trzy rozwiązania, które sprowadzają się do wzmocnienia roli rodziny poprzez umożliwienie rodzicom faktycznej obecności przy dziecku w jego święto. Jak wylicza autor, Senat mógłby ustanowić jeden z trzech scenariuszy:

wprowadzenie 1 czerwca jako dnia wolnego dla rodziców dzieci (na przykład do określonego wieku dziecka);

dodanie specjalnego dnia urlopu okolicznościowego;

skrócenie czasu pracy 1 czerwca.

Wprowadzenie powyższych zmian i ustanowienie dnia wolnego 1 czerwca, według autora, przyczyni się do wzmocnienia rodziny jako podstawowej komórki społecznej oraz będzie realnym działaniem na rzecz dobra dziecka.

Skierowana do Senatu petycja w sprawie ustanowienia 1 czerwca dniem wolnym dla rodziców znajduje się na samym początku drogi legislacyjnej. Funkcjonuje już w oficjalnym wykazie petycji, natomiast nie ma jeszcze informacji, żeby została rozpatrzona przez komisję.

A to oznacza, że najbliższy Dzień Dziecka 1 czerwca 2026 roku to dzień pracujący dla rodziców.

Dzień Dziecka na świecie - gdzie rodzice nie pracują?

Chociaż Dzień Dziecka to międzynarodowe święto, niewiele jest krajów, które zdecydowały się na wprowadzenie dnia wolnego dla pracujących rodziców. Jest jednak kilka wyjątków.

Takim państwem jest na przykład Turcja. Tu jednak Dzień Dziecka jest obchodzony wraz ze Świętem Niepodległości i upamiętnia otwarcie tureckiego zebrania w 1920 roku w czasie walki Turcji o niepodległość. Nie ma jednak miejsca 1 czerwca, ponieważ w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia.

Kolejny kraj, który wyjątkowo celebruje Dzień Dziecka to Japonia. Od 1948 roku jest to święto narodowe, znane pod nazwą Kodomo-no Hi. Obchodzone jest 5 maja i Japończycy wywieszają przed domami papierowe karpie zwane koi-nobori albo satsuki-nobori. Dzień Dziecka w Japonii jest ustawowym dniem wolnym od pracy.

Kraje geograficznie bliżej Polski, w których Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca i jednocześnie jest dniem wolnym od pracy to Mołdawia i Rumunia.

