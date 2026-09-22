W skrócie Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan modernizacji polskiej armii, obejmujący cztery główne filary, z naciskiem na szkolenia obronne dla młodzieży.

Planowane jest wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego szkolenia obronnego dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z możliwością odbycia służby zastępczej.

Zapowiedziano projekt obowiązkowego wojskowego przeszkolenia parlamentarzystów oraz otwarcie strzelnic i klas wojskowych w każdej jednostce powiatowej.

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Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk zaprezentowali skrót raportu "Armia na wojnę, nie na defiladę". Podczas wtorkowej konferencji politycy wymienili cztery filary, z jakich składają się wstępne założenia stowarzyszenia Rozwój Plus dotyczące modernizacji wojska.

Filary zmian w armii. Pomysł stowarzyszenia Rozwój Plus

Pierwszym filarem jest "nowy model polskich sił zbrojnych". Jak mówił Dworczyk, stowarzyszenie chce budować armię opartą na modelu fińskim - silnym wojsku zawodowym, lecz z możliwością mobilizacji dużej liczby rezerwy.

- Chcemy budować armię zawodową średniej wielkości, ale opartą na specjalistach. I chcemy mieć takie zasoby rezerwy, które pozwolą nam zbudować milionową armię w ciągu kilku tygodni mobilizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba - precyzował europoseł.

Kolejnymi filarami mają być "pozytywne sprzężenie zwrotne sił zbrojnych z całym przemysłem", tak by wojsko stawało się coraz bardziej innowacyjne, oraz charakter finansowania. W przypadku tego drugiego Morawiecki apelował, by przedyskutować kwestię stopy zwrotu z inwestycji w zbrojenia. - Te wielkie pieniądze, które są angażowane, muszą ulec takiej przebudowie (…), żeby marża i rentowność wytwarzana przez system zbrojeniowy dawała z powrotem do gospodarki zwrot w podatkach, nowe patenty, know-how, technologię - mówił.

Powszechne szkolenia obronne dla młodzieży

Ostatnim elementem prezentacji był pomysł na wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej i "nowoczesne, dostosowane do kompetencji", powszechne obowiązkowe szkolenie obronne dla absolwentów szkoły średniej.

- Chcemy, aby każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy kończą szkołę średnią, musieli przejść obowiązkowe szkolenie. Oczywiście przed podstawowym szkoleniem jest szkolenie wojskowe, natomiast inne rodzaje służby zastępczej będą jak najbardziej możliwe i potrzebne - czy w obszarze służb medycznych (np. szpitale), czy w takich miejscach, jak służby niezbędne w czasie kryzysu i konfliktu (np. straż pożarna) - wymieniał Dworczyk.

- Takie szkolenie jest też niezbędne dla budowania wspólnoty narodowej i dla wzmacniania więzi - dodał europoseł. Przekonywał, że nie ma to nic wspólnego z zasadniczą służbą wojskową, a w ramach udziału w szkoleniach młodzież nabędzie umiejętności również do cywilnego zastosowania.

Wezwanie parlamentarzystów do przeszkolenia obronnego

Stowarzyszenie Rozwój Plus zapowiedziało dążenie do otwarcia strzelnic w każdym powiecie.

- Musimy kształtować postawy obronne, promować strzelectwo. Doprowadzimy do tego, żeby w każdym powiecie była odkryta strzelnica, otwarta zarówno dla strzelców cywilnych, jak i do szkolenia wojskowego. Doprowadzimy do tego, że w każdym powiecie w jednej szkole średniej będą prowadzone klasy przygotowania wojskowego - oznajmił Dworczyk.

Nadmienił, że politycy powinni dać przykład innym: - Dlatego w przyszłym tygodniu w Sejmie złożymy projekt obowiązkowego szkolenia wojskowego dla wszystkich parlamentarzystów, miesięcznego przeszkolenia poligonowego i miesięcznego przeszkolenia w Akademii Sztuki Wojennej, które każdy parlamentarzysta do określonego wieku będzie musiał przejść.



