Chcą wysłać młodzież na szkolenie obronne. Nowy pomysł Rozwoju Plus

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło założenia nowej polityki obronnej. Obejmuje ona cztery filary modernizacji polskiej armii, z których jeden koncentruje się na młodzieży. Ugrupowanie postuluje wprowadzenie obowiązkowych szkoleń obronnych dla osób kończących szkoły średnie - zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

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Mateusz Morawiecki przemawia przy mikrofonie, w tle tarcze strzeleckie i replika broni maszynowej
Mateusz Morawiecki na prezentacji założeń nowej polityki obronnej PolskiPaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przedstawiło plan modernizacji polskiej armii, obejmujący cztery główne filary, z naciskiem na szkolenia obronne dla młodzieży.
  • Planowane jest wprowadzenie powszechnego, obowiązkowego szkolenia obronnego dla absolwentów szkół średnich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, z możliwością odbycia służby zastępczej.
  • Zapowiedziano projekt obowiązkowego wojskowego przeszkolenia parlamentarzystów oraz otwarcie strzelnic i klas wojskowych w każdej jednostce powiatowej.
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Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk zaprezentowali skrót raportu "Armia na wojnę, nie na defiladę". Podczas wtorkowej konferencji politycy wymienili cztery filary, z jakich składają się wstępne założenia stowarzyszenia Rozwój Plus dotyczące modernizacji wojska.

Filary zmian w armii. Pomysł stowarzyszenia Rozwój Plus

Pierwszym filarem jest "nowy model polskich sił zbrojnych". Jak mówił Dworczyk, stowarzyszenie chce budować armię opartą na modelu fińskim - silnym wojsku zawodowym, lecz z możliwością mobilizacji dużej liczby rezerwy.

- Chcemy budować armię zawodową średniej wielkości, ale opartą na specjalistach. I chcemy mieć takie zasoby rezerwy, które pozwolą nam zbudować milionową armię w ciągu kilku tygodni mobilizacji, jeśli zajdzie taka potrzeba - precyzował europoseł.

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Kolejnymi filarami mają być "pozytywne sprzężenie zwrotne sił zbrojnych z całym przemysłem", tak by wojsko stawało się coraz bardziej innowacyjne, oraz charakter finansowania. W przypadku tego drugiego Morawiecki apelował, by przedyskutować kwestię stopy zwrotu z inwestycji w zbrojenia. - Te wielkie pieniądze, które są angażowane, muszą ulec takiej przebudowie (…), żeby marża i rentowność wytwarzana przez system zbrojeniowy dawała z powrotem do gospodarki zwrot w podatkach, nowe patenty, know-how, technologię - mówił.

Powszechne szkolenia obronne dla młodzieży

Ostatnim elementem prezentacji był pomysł na wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej i "nowoczesne, dostosowane do kompetencji", powszechne obowiązkowe szkolenie obronne dla absolwentów szkoły średniej.

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- Chcemy, aby każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy kończą szkołę średnią, musieli przejść obowiązkowe szkolenie. Oczywiście przed podstawowym szkoleniem jest szkolenie wojskowe, natomiast inne rodzaje służby zastępczej będą jak najbardziej możliwe i potrzebne - czy w obszarze służb medycznych (np. szpitale), czy w takich miejscach, jak służby niezbędne w czasie kryzysu i konfliktu (np. straż pożarna) - wymieniał Dworczyk.

- Takie szkolenie jest też niezbędne dla budowania wspólnoty narodowej i dla wzmacniania więzi - dodał europoseł. Przekonywał, że nie ma to nic wspólnego z zasadniczą służbą wojskową, a w ramach udziału w szkoleniach młodzież nabędzie umiejętności również do cywilnego zastosowania.

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Wezwanie parlamentarzystów do przeszkolenia obronnego

Stowarzyszenie Rozwój Plus zapowiedziało dążenie do otwarcia strzelnic w każdym powiecie.

- Musimy kształtować postawy obronne, promować strzelectwo. Doprowadzimy do tego, żeby w każdym powiecie była odkryta strzelnica, otwarta zarówno dla strzelców cywilnych, jak i do szkolenia wojskowego. Doprowadzimy do tego, że w każdym powiecie w jednej szkole średniej będą prowadzone klasy przygotowania wojskowego - oznajmił Dworczyk.

Nadmienił, że politycy powinni dać przykład innym: - Dlatego w przyszłym tygodniu w Sejmie złożymy projekt obowiązkowego szkolenia wojskowego dla wszystkich parlamentarzystów, miesięcznego przeszkolenia poligonowego i miesięcznego przeszkolenia w Akademii Sztuki Wojennej, które każdy parlamentarzysta do określonego wieku będzie musiał przejść.

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