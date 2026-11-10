W skrócie Mariusz Błaszczak w imieniu klubu PiS zażądał zwołania nadzwyczajnego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sprawie wypowiedzi Marcina Kierwińskiego.

Kontrowersje budzą słowa szefa MSWiA o ultraprawicowych poglądach sprawcy zamachu w Krakowie, które według PiS zostały zdementowane przez prokuraturę już następnego dnia.

Prawo i Sprawiedliwość domaga się wyjaśnień, czy minister dysponował dowodami na swoje tezy. Oczekuje również informacji w sprawie zabezpieczenia policyjnego w Krakowie w dniu strzelaniny.

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"Żądamy wyjaśnień od Kierwińskiego!" - czytamy we wtorkowym wpisie Mariusza Błaszczaka. Słowa polityka PiS stanowią kolejny wyraz krytyki względem wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji, którą wygłosił w dniu masowej strzelaniny w Krakowie.

Szef MSWiA powiedział wówczas, że sprawca zamachu "miał poglądy bardzo, bardzo radykalne", a także "był zafascynowany ideologiami skrajnie prawicowymi". Część sceny politycznej zarzuca Kierwińskiemu bezpodstawność takich ocen.

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Nowy ruch opozycji po słowach Kierwińskiego. PiS chce zwołania komisji

Zdaniem Błaszczaka członek rządu, "zamiast skoncentrować się na wyjaśnieniu tragedii w Krakowie, już w dniu zamachu zaczął mówić o rzekomych skrajnie prawicowych poglądach sprawcy". "Tymczasem prokuratura już następnego dnia zdementowała ustalenia ministra" - napisał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Polityk oczekuje odpowiedzi "na jakiej podstawie minister wygłaszał takie twierdzenia", "kto przekazał mu te informacje", a także "czy dysponował jakimikolwiek zweryfikowanymi dowodami, czy próbował upolitycznić tragedię, zanim poznaliśmy fakty".

"Nie pozwolimy, by śmierć niewinnych ludzi stała się narzędziem politycznej walki!" - podkreślił Błaszczak. Dodał następnie, że PiS domaga się także "pełnych informacji" w sprawie poziomu "zabezpieczenia policyjnego Krakowa w dniu zamachu".

"Nie pozwolimy, by śmierć niewinnych ludzi stała się narzędziem politycznej walki!" - podkreślił Błaszczak. Dodał następnie, że PiS domaga się także "pełnych informacji" w sprawie poziomu "zabezpieczenia policyjnego Krakowa w dniu zamachu".

Ugrupowanie chce również ujawnienia ustaleń w sprawie "ewentualnych wcześniejszych sygnałów o zagrożeniu oraz rzeczywistych motywach działania sprawcy". "Kierwiński ma obowiązek stanąć przed Komisją i odpowiedzieć na te pytania" - zakończył Błaszczak.

Wcześniej we wtorek szef MSWiA był pytany o swoją sobotnią wypowiedź w rozmowie z Polskim Radiem 24. Zadeklarował, że "nie wycofuje się z żadnego słowa, które powiedział". Wskazał również, że "nie przypisywał sprawcy zamachu w Krakowie do jakiegokolwiek nurtu politycznego w Polsce".

Zamach w Krakowie. Służby dostały się do komputera sprawcy

Głos w sprawie potencjalnych motywów, jakimi mógł kierować się Michał Oksiński, zabrał we wtorek także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Jest bardzo silny wątek tego prawicowego ekstremizmu. Mogę już potwierdzić pewne informacje, dlatego że służby mają dostęp do komputera sprawcy - mówił.

Jak ujawnił szef resortu, "widać odwiedzanie stron, które dotyczyły Andersa Breivika, czyli prawicowego ekstremisty, który dopuścił się masakry na wyspie Utoya".



