Chcą pokonać Niemców na Bałtyku. "Bursztyn to próba walki"

Tobiasz Madejski

Tobiasz Madejski

Polska wchodzi do gry o Bałtyk. To ma być cios w dominację Niemców i Skandynawów. Środkiem do tego celu jest prom "Bursztyn Unity". On i inne polskie statki przestaną pływać pod banderą rajów podatkowych i będą rejestrowane nad Wisłą. - Bez tych działań Niemcy zdominowaliby Morze Bałtyckie - mówi Interii ekspert.

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Premier Donald Tusk podczas uroczystości chrztu promu Bursztyn Unity w Szczecinie.
Premier Donald Tusk podczas chrztu promu "Bursztyn Unity"Zygmunt KarwowskiEast News

Ochrzczony w Szczecinie w Święto Niepodległości prom "Bursztyn Unity" to pierwsza od ponad dwóch dekad jednostka największego polskiego państwowego armatora - Polskiej Żeglugi Morskiej - która ma polską banderę i polski port macierzysty.

Od 2004 roku wszystkie statki PŻM pływają pod obcymi banderami. Są zarejestrowane m.in. na Cyprze, Malcie czy Bahamach.

- To jest tańsze. Jeżeli nasi armatorzy konkurują na rynku międzynarodowym, to szukają miejsca, w którym mogą obniżyć koszty działalności - wyjaśnia wiceminister infrastruktury zajmujący się gospodarką morską, Arkadiusz Marchewka.

Dodaje, że "w innym przypadku musieliby ponosić wyższe koszty, podnosić ceny usług, a to wiązałoby się z pogarszaniem konkurencyjności".

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Polskie statki z flagą Cypru lub Bahamów

Jedną z wielu jednostek z obcym portem macierzystym i banderą jest "Jantar Unity". To bliźniacza jednostka do "Bursztyna", która od początku 2026 roku pływa między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem.

Na promie powiewa cypryjska flaga, a na rufie widnieje nazwa macierzystego portu: Limassol.

Jak jednak zauważają eksperci - na rejestracji za granicą traci prestiż polskiej żeglugi. Regularnie przytaczają także argument bezpieczeństwa podczas kryzysu.

"Lepiej mieć statki formalnie należące do Polski, a nie obcych państw" - słyszymy nieoficjalnie.

Od wiosny 2025 roku w Ministerstwie Infrastruktury trwały prace nad przywróceniem polskiej bandery na polskie statki.

Najpierw ustawę wprowadzającą ułatwienia dla armatorów przegłosowali posłowie, latem podpisał ją prezydent, a teraz jest jej pierwszy efekt - polska bandera na wybudowanym w Gdańsku i ochrzczonym w Szczecinie promie "Bursztyn Unity".

Od drugiej połowy listopada będzie kursował na Bałtyku między Polską i Szwecją.

- Po kilkudziesięciu latach wracamy pod flagę biało-czerwoną. To dla nas satysfakcja i duma - komentuje dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, Dariusz Doskocz.

Nowe przepisy. Marynarze i armatorzy będą bogatsi

Nowe przepisy obejmują m.in. zwolnienie marynarzy z podatku PIT i zmianę opodatkowania jednostek. Zamiast podatku CIT, armatorzy mają płacić korzystny podatek tonażowy.

Według wyliczeń ministerstwa dzięki temu za przykładowy masowiec "Puck" firma będzie musiała odprowadzić rocznie 15 tysięcy złotych opłat, a nie pół miliona jak do tej pory.

- Jeszcze rok temu polska bandera była uznawana za egzotyczną przez instytucje finansowe. Teraz dołączamy do najsilniejszych europejskich bander - przekonuje Paweł Pluto-Prądzyński, prezes zarządu operatora promowego POLSCA.

Ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Jarosław Korpysa, nazywa nowe przepisy, które doprowadziły do tego, że "Bursztyn Unity" pływa pod polską banderą "jaskółką, która wiosny jeszcze nie czyni".

- Dla marynarzy sytuacja się poprawia pod kątem PIT-u, ale rejestrowanie statków pod polską banderą nadal jest dość drogie. Dziś to jest droższe u nas o około 900 proc. niż na Malcie czy Bahamach. To co się dzieje, to dobry zwiastun, ale trzeba wykonać jeszcze dużo pracy - komentuje prof. Korpysa.

Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że obniżyć koszty rejestracji ma kolejna ustawa, której projekt przedstawił rząd. Projekt jest już gotowy, właśnie przyjął go rząd.

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Czy to się opłaci? "Za 15-20 lat"

Pytamy prof. Korpysę o ekonomiczny rachunek przywracania polskiej bandery i wielomilionowych inwestycji w nową flotę.

Obecny rząd na budowę trzech promów - w tym Bursztyna - przeznaczył 1,3 mld złotych, a powstawanie pierwszej jednostki - Jantara - zaczęło się jeszcze za poprzedniej władzy.

- Dzisiejsze działania się zwrócą, ale za 15-20 lat. To jest jednak konieczne działanie. Przez ostatnie lata straciliśmy pozycję lidera na Bałtyku, a bez inwestowania armatorzy z Niemiec i Skandynawii w ciągu kilkunastu lat zdominowaliby Morze Bałtyckie - komentuje ekonomista.

Władze PŻM przyznają, że polska bandera na "Bursztynie" to test, który niesie sporo znaków zapytania.

- Dotykamy kilkudziesięciu różnych urzędów, wielu przepisów. Przyznam, że na "Bursztynie" przejdziemy trochę próbę walki. Wiadomo, że niektóre rzeczy mogą nas zaskoczyć - mówi Dariusz Doskocz.

Jednocześnie zapowiada, że przeflagowanie jednostek PŻM ma się zakończyć do końca przyszłego roku. Na razie pod polską banderą pływa jeden prom, pod obcymi - ponad 50 statków.

Tobiasz Madejski

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