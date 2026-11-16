Ochrzczony w Szczecinie w Święto Niepodległości prom "Bursztyn Unity" to pierwsza od ponad dwóch dekad jednostka największego polskiego państwowego armatora - Polskiej Żeglugi Morskiej - która ma polską banderę i polski port macierzysty.

Od 2004 roku wszystkie statki PŻM pływają pod obcymi banderami. Są zarejestrowane m.in. na Cyprze, Malcie czy Bahamach.

- To jest tańsze. Jeżeli nasi armatorzy konkurują na rynku międzynarodowym, to szukają miejsca, w którym mogą obniżyć koszty działalności - wyjaśnia wiceminister infrastruktury zajmujący się gospodarką morską, Arkadiusz Marchewka.

Dodaje, że "w innym przypadku musieliby ponosić wyższe koszty, podnosić ceny usług, a to wiązałoby się z pogarszaniem konkurencyjności".

Polskie statki z flagą Cypru lub Bahamów

Jedną z wielu jednostek z obcym portem macierzystym i banderą jest "Jantar Unity". To bliźniacza jednostka do "Bursztyna", która od początku 2026 roku pływa między Świnoujściem a szwedzkim Trelleborgiem.

Na promie powiewa cypryjska flaga, a na rufie widnieje nazwa macierzystego portu: Limassol.

Jak jednak zauważają eksperci - na rejestracji za granicą traci prestiż polskiej żeglugi. Regularnie przytaczają także argument bezpieczeństwa podczas kryzysu.

"Lepiej mieć statki formalnie należące do Polski, a nie obcych państw" - słyszymy nieoficjalnie.

Od wiosny 2025 roku w Ministerstwie Infrastruktury trwały prace nad przywróceniem polskiej bandery na polskie statki.

Najpierw ustawę wprowadzającą ułatwienia dla armatorów przegłosowali posłowie, latem podpisał ją prezydent, a teraz jest jej pierwszy efekt - polska bandera na wybudowanym w Gdańsku i ochrzczonym w Szczecinie promie "Bursztyn Unity".

Od drugiej połowy listopada będzie kursował na Bałtyku między Polską i Szwecją.

- Po kilkudziesięciu latach wracamy pod flagę biało-czerwoną. To dla nas satysfakcja i duma - komentuje dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, Dariusz Doskocz.

Nowe przepisy. Marynarze i armatorzy będą bogatsi

Nowe przepisy obejmują m.in. zwolnienie marynarzy z podatku PIT i zmianę opodatkowania jednostek. Zamiast podatku CIT, armatorzy mają płacić korzystny podatek tonażowy.

Według wyliczeń ministerstwa dzięki temu za przykładowy masowiec "Puck" firma będzie musiała odprowadzić rocznie 15 tysięcy złotych opłat, a nie pół miliona jak do tej pory.

- Jeszcze rok temu polska bandera była uznawana za egzotyczną przez instytucje finansowe. Teraz dołączamy do najsilniejszych europejskich bander - przekonuje Paweł Pluto-Prądzyński, prezes zarządu operatora promowego POLSCA.

Ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Jarosław Korpysa, nazywa nowe przepisy, które doprowadziły do tego, że "Bursztyn Unity" pływa pod polską banderą "jaskółką, która wiosny jeszcze nie czyni".

- Dla marynarzy sytuacja się poprawia pod kątem PIT-u, ale rejestrowanie statków pod polską banderą nadal jest dość drogie. Dziś to jest droższe u nas o około 900 proc. niż na Malcie czy Bahamach. To co się dzieje, to dobry zwiastun, ale trzeba wykonać jeszcze dużo pracy - komentuje prof. Korpysa.

Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że obniżyć koszty rejestracji ma kolejna ustawa, której projekt przedstawił rząd. Projekt jest już gotowy, właśnie przyjął go rząd.

Czy to się opłaci? "Za 15-20 lat"

Pytamy prof. Korpysę o ekonomiczny rachunek przywracania polskiej bandery i wielomilionowych inwestycji w nową flotę.

Obecny rząd na budowę trzech promów - w tym Bursztyna - przeznaczył 1,3 mld złotych, a powstawanie pierwszej jednostki - Jantara - zaczęło się jeszcze za poprzedniej władzy.

- Dzisiejsze działania się zwrócą, ale za 15-20 lat. To jest jednak konieczne działanie. Przez ostatnie lata straciliśmy pozycję lidera na Bałtyku, a bez inwestowania armatorzy z Niemiec i Skandynawii w ciągu kilkunastu lat zdominowaliby Morze Bałtyckie - komentuje ekonomista.

Władze PŻM przyznają, że polska bandera na "Bursztynie" to test, który niesie sporo znaków zapytania.

- Dotykamy kilkudziesięciu różnych urzędów, wielu przepisów. Przyznam, że na "Bursztynie" przejdziemy trochę próbę walki. Wiadomo, że niektóre rzeczy mogą nas zaskoczyć - mówi Dariusz Doskocz.

Jednocześnie zapowiada, że przeflagowanie jednostek PŻM ma się zakończyć do końca przyszłego roku. Na razie pod polską banderą pływa jeden prom, pod obcymi - ponad 50 statków.

Tobiasz Madejski



