Chcą odebrać Scheuring-Wielgus immunitet. Komisja zdecydowała

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

Dziewięciu posłów za odebraniem Joannie Scheuring-Wielgus immunitetu i sześciu przeciw - to wynik głosowania sejmowej komisji, która zarekomendowała, by posłankę Lewicy pociągnąć do odpowiedzialności za organizację happeningu w toruńskim kościele. Parlamentarzystka i jej mąż, w czasie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, weszła do świątyni z transparentem: "Kobieto, umiesz sama decydować".

Zdjęcie Joanna Scheuring-Wielgus i jej mąż w kościele w Toruniu. Za zorganizowanie tego happeningu podczas mszy prokuratura chce ukarać posłankę / Joanna Scheuring-Wielgus / Twitter