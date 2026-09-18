Spis treści: 4 lipca Dzień Husarii. Do Sejmu wpłynęła petycja Co łączy 4 lipca z husarią?

Petycja o numerze BKSP-153-X-1120/26 wpłynęła do Sejmu 4 lipca 2026 roku. Jej autorzy postulują ustanowienie nowego święta państwowego - Dnia Husarii. Wyznaczyli na nią datę - 4 lipca.

4 lipca Dzień Husarii. Do Sejmu wpłynęła petycja

W uzasadnieniu autorzy podkreślają wagę tej jednostki wojskowej dla skuteczności polskich działań wojennych w okresie jej działalności. Ponadto wskazują na jej unikatowy charakter i respekt, jakim darzono ją w całej Europie.

Husaria była elitarną, złożoną głównie ze szlachciców formacją ciężkozbrojnej jazdy. Działała od początku XVI wieku do 1776 roku. Jeźdźcy wyposażeni byli w zbroję, długą kopię oraz przytwierdzone do zbroi lub siodła długie drewniane skrzydła, które wydawały charakterystyczny szum podczas szarży.

Husaria była również niezwykle skuteczna. Jej celem było przede wszystkim rozbicie pierwszych szyków wrogiego wojska. Dzięki niej Rzeczpospolita Obojga Narodów mogła poszczycić się wieloma zwycięstwami na polu bitwy. Jak podkreślają autorzy, do dziś stanowi ważny symbol i inspirację dla twórców kultury.

Ustanowienie Dnia Husarii 4 lipca byłoby krokiem ku pozytywnemu budowaniu polskiej pamięci narodowej, w której, jak piszą autorzy, przeważają święta upamiętniające klęski i cierpienie narodu utwierdzające polską martyrologię.

Dzień Husarii byłby świętem pozytywnym, budującym dumę narodową i przypominającym o polskiej chwale.

Co łączy 4 lipca z husarią?

Autorzy petycji wskazują 4 lipca jako najodpowiedniejszy dla ustanowienia Dnia Husarii. Jest to rocznica zwycięstwa polskich wojsk pod Kłuszynem w 1610 roku.

Polskie wojska pod dowództwem Stanisława Żółkiewskiego rozgromiły wojska rosyjsko-szwedzkie, co otwarło im drogę na Moskwę. Decydującą rolę w bitwie z liczniejszą armią wroga odegrała właśnie husaria.

Za petycją o ustanowienie Dnia Husarii stoi redakcja serwisu historycznego Historia.org. Złożono ją w Sejmie dokładnie w 416. rocznicę bitwy pod Kłuszynem. 29 lipca 2026 roku petycja wpłynęła do Komisji ds. Petycji. Prace nad nią dalej trwają. Komisja może skierować ją do innego organu, podjąć inicjatywę ustawodawczą lub odrzucić.

Ustanowienie 4 lipca świętem państwowym nie oznacza jeszcze dnia wolnego od pracy. W polskim kalendarzu istnieje kilkanaście świąt państwowych i dni pamięci, a tylko trzy z nich mają czerwoną kartkę w kalendarzu, są to: 11 listopada, 1 i 3 maja. Inne święta, np. Święto Chrztu Polski przypadające na 14 kwietnia, są normalnymi dniami roboczymi.



