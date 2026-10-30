W skrócie Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i podjął decyzję o powrocie do kraju w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Komenda Stołeczna Policji prowadzi czynności w siedzibie TK po zgłoszeniu od sędziego o zagrożeniu dla życia i zdrowia pracowników oraz porządku publicznego.

Policja zaprzeczyła medialnym doniesieniom o siłowym wyprowadzeniu straży TK z budynku, podkreślając swoje ustawowe obowiązki dotyczące bezpieczeństwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że przerywa lot do Senegalu i wraca do Polski.

"W takim momencie prezydent musi być w Polsce" - napisał w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Informację o odwołaniu wizyty prezydenta w afrykańskim kraju jako pierwsza podała dziennikarka Polsat News Katarzyna Pyssa.

Rozwiń

Decyzja prezydenta ma związek ze zamieszaniem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym. "Zagrożenie dla życia"

O działaniach służb na terenie Trybunału Konstytucyjnego poinformowała Komenda Stołeczna Policji w Warszawie.

Z jej relacji wynika, że czynności na terenie TK prowadzone są "w związku z informacją przekazaną przez sędziego".

"Wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego" - czytamy w komunikacie.

Dodajmy, że na miejscu obecny jest też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Widać ponadto policjantów w kaskach i innych zabezpieczeniach. W niektórych mediach pojawił się informacja, że policja miała rzekomo "siłą wyprowadzić z budynku straż trybunalską". Komenda Stołeczna Policji stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Sędzia zawiadomiła policję o zagrożeniu, trwa akcja

Funkcjonariusze zaznaczyli, że policja "wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji".

"Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji" - podkreśliła warszawska komenda.

Komenda Główna Policji wyjaśniła, że w związku z zagrożeniami "pani sędzia zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób".

"Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań" - podkreślili funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że od połowy września przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie trwa protest. Ma on na celu - zdaniem organizatorów - "obronę TK przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska".

Sędziowie wybrani przez koalicję przejmują kontrolę nad TK

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska kierującą Trybunałem Konstytucyjnym - wynika z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka.

Na koncie TK na portalu X pojawił się wpis, że doszło do bezprawnego przejęcie strony internetowej Trybunału; prezesem jest nadal Bogdan Święczkowski; Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią TK.



