"Jako Prokurator Generalny przekazałem dziś do Trybunału Konstytucyjnego 5 wniosków o uchylenie immunitetu. Wnioski są bardzo obszerne - liczą łącznie 224 strony" - przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w mediach społecznościowych.

"Cztery wnioski dotyczą wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pełniącego obowiązki Prezesa TK Bogdana Świeczkowskiego" - wyjaśnił.

Żurek dodał, że piąty wniosek dotyczy uchylenia immunitetu wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. "Do Trybunału przekazane zostało także 50 tomów akt dotyczących przestępstw wskazanych we wnioskach" - przekazał.

Minister przekazał, że wszystkie dokumenty zostały przekazane sędzi Trybunału Konstytucyjnego najstarszej stażem. "Dalsze informacje w sprawie będą przekazywane przez Trybunał Konstytucyjny" - podsumował.

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- Legalnie wybrani sędziowie Trybunału nie mogą objąć swoich funkcji. Na państwo polskie zostały nałożone obowiązki z wyroku zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i państwo polskie jest zobligowane do tego, żeby zapewnić możliwość pracy tym sędziom i funkcjonowania Trybunału - przekazał minister w trakcie specjalnego wystąpienia.

Przekazał, że wie o tym, iż policja znajduje się na terenie Trybunału. - Została wezwana przez legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - dodał.

- Prawdopodobnie przez pełniącą obowiązki prezesa, panią Annę Korwin-Piotrowską. Widzimy, że przed Trybunałem od dłuższego czasu trwają demonstracje. Uniemożliwia się wejście do budynku Trybunału sędziom. Ta sytuacja była niebezpieczna - dodał.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym. "Zagrożenie dla życia"

O działaniach służb na terenie Trybunału Konstytucyjnego poinformowała Komenda Stołeczna Policji w Warszawie.

Z jej relacji wynika, że czynności na terenie TK prowadzone są "w związku z informacją przekazaną przez sędziego".

"Wskazana została możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego" - czytamy w komunikacie.

Dodajmy, że na miejscu obecny jest też prezes PiS Jarosław Kaczyński. Widać ponadto policjantów w kaskach i innych zabezpieczeniach. W niektórych mediach pojawił się informacja, że policja miała rzekomo "siłą wyprowadzić z budynku straż trybunalską". Komenda Stołeczna Policji stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom.

Sędzia zawiadomiła policję o zagrożeniu, trwa akcja

Funkcjonariusze zaznaczyli, że policja "wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji".

"Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji" - podkreśliła warszawska komenda.

Komenda Główna Policji wyjaśniła, że w związku z zagrożeniami "pani sędzia zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób".

"Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań" - podkreślili funkcjonariusze.

Przypomnijmy, że od połowy września przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie trwa protest. Ma on na celu - zdaniem organizatorów - "obronę TK przed siłowym przejęciem przez rząd Donalda Tuska".