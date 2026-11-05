W skrócie Do warszawskiej prokuratury wpłynęło 13 zawiadomień ws. wydarzeń w Trybunale Konstytucyjnym, które zostały przesłane do specjalnego zespołu w Prokuraturze Krajowej.

Złożone zawiadomienia dotyczą m.in. podejrzeń zamachu na organ konstytucyjny, siłowego wtargnięcia do budynku oraz czynnej napaści na sędziów i prezydenta RP.

Prokuratura Krajowa wszczęła z urzędu śledztwo dotyczące napaści na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz prób wpływania na czynności urzędowe Trybunału.

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Pierwsze to zawiadomienie PiS w sprawie podejrzenia popełnienia przez Annę Korwin Piotrowską, Krystiana Markiewicza i Macieja Berka przestępstwa zamachu na konstytucyjny organ RP w związku z przekroczeniem uprawnień.

Drugie to zawiadomienie radnego sejmiku województwa podkarpackiego w sprawie podejrzenia siłowego wtargnięcia do Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta RP i naruszenia nietykalności cielesnej sędziów TK oraz możliwego bezprawnego zajęcia pomieszczeń oraz ewentualnego przekroczenia uprawnień przez pierwszego prezesa SN; trzecie natomiast złożył poseł PiS Dariusz Matecki i dotyczy ono czynnej napaści na prezydenta RP przy wejściu do TK.

Kolejne cztery zawiadomienia zostały złożone przez osoby prywatne i dotyczą one podejrzenia popełnienia czynnej napaści na sędziów TK, czynnej napaści na prezydenta RP "przez osoby podszywające się pod sędziów TK", a także przy wejściu do budynku TK, zamachu na konstytucyjny organ RP przez wydanie zarządzenia zawieszającego w czynnościach służbowych prezesa i wiceprezesa TK, a także w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej dowódcy zabezpieczenia tytułem nieudostępnienia bezpiecznego wejścia prezydentowi RP do TK.

Zawiadomienia do prokuratury w sprawie TK. Powstał specjalny zespół

Zawiadomienia złożyły również stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych - o podejrzeniu popełnienia czynnej napaści na prezydenta RP oraz fundacja Nemos - o podejrzeniu przekroczenia uprawnień przez premiera, właściwych ministrów oraz osoby kierujące działaniami policji, polegającego na usunięciu przemocą konstytucyjnego organu państwa. Takie samo zawiadomienie złożyła osoba prywatna.

Zawiadomienie złożył również red. Jan Piński i dotyczy ono podejrzeniu sfałszowania dokumentu wydanego przez prezesa TK. 13. zawiadomienie złożyło PiS w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku ze zwołaniem przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK 3 listopada.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej poinformował, że zawiadomienia zostały przesłane do Prokuratury Krajowej, w której działa specjalnie powołany zespół.

Chaos wokół TK. Kolejne zawiadomienia do prokuratury

Nie są to pierwsze zawiadomienia, które wpłynęły do prokuratury w związku z ostatnimi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym.

Złożenie zawiadomień zapowiadała m.in. kancelaria prezydenta, o czym informował w środę Zbigniew Bogucki. Według niego pierwsze zawiadomienie ma dotyczyć zgromadzenia ośmiu sędziów TK, zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, a drugie prób uniemożliwienia prezydentowi wejścia do siedziby Trybunału.

We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała również, że wszczęła z urzędu śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego.

Chaos wokół TK rozpoczął się w piątek, po tym jak sędzia Anna Korwin-Piotrowska stwierdziła, że czasowo zaczęła pełnić funkcję prezesa TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą Trybunału zorganizowano wówczas protest, na którym pojawili się politycy PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Na miejscu pojawił się również prezydent Karol Nawrocki, który w nocy z piątku na sobotę wszedł do budynku TK. Wcześniej miało dojść do szarpaniny między sędziami TK, a przedstawicielami prezydenta.



