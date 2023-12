TVP w stanie likwidacji. Szef KRRiT komentuje

Według Macieja Świrskiego ktoś, kto pisał oświadczenie MKiDN, nie rozumie, na czym polega stan likwidacji. - Likwidacja musi doprowadzić do likwidacji, czyli musi być zbyty majątek. Więc mam pytanie, kto ten majątek będzie nabywał? Tu nie tylko chodzi o sprzęt, budynki, grunty, ale też np. licencje na seriale - podkreślił.

- Kto będzie właścicielem licencji, które Telewizja Polska w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia wyprodukowała? Kto będzie włodarzem praw majątkowych, określał ceny na zbywany majątek, co z systemami emisyjnymi tych trzech mediów, które są istotnym elementem infrastruktury krytycznej państwa w momencie zagrożenia ze wschodu? - pytał szef KRRiT na antenie TV Republika.

TVP. Szef KRRiT o zawiadomieniu do prokuratury

Maciej Świrski poinformował również, że w środę rano złożył zawiadomienie do prokuratury o "podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra Sienkiewicza i pozostałe osoby poprzez działanie na szkodę spółki , polegające np. na zamknięciu kanału TVP Info, przez co nie są nadawane reklamy na tym kanale".

- To samo postawienie w stan likwidacji TVP i innych mediów publicznych także jest działaniem na szkodę spółki, bo klienci nie będą się zgłaszać tam, by nadawać reklamy. Zagrożone są kontrakty PAP z mediami w Polsce. W przypadku TVP S.A. działaniem na szkodę spółki jest wypowiedzenie umów pracownikom, którzy są wartością, ci ludzie pójdą do innych mediów - stwierdził szef KRRiT.