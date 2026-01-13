Chaos w partii po wyborach. Hołownia wkracza do akcji. "Rozwiązania są dwa"

- Powtórzenie pierwszej tury to od nowa zgłaszanie kandydatów? To mój ostrożnościowy argument, że zawsze ktoś się znajdzie, że w pierwszej turze też doszło do nieprawidłowości. Chodzimy po kruchym lodzie - powiedział Hołownia na konferencji w Sejmie.

- Napisałem (w liście do działaczy - red.) bardzo wyraźnie, że w grze są dwa rozwiązania. Albo powtórzenie drugiej tury, albo rozpisanie nowych wyborów. Prawnicy działają, czekamy na opinie. Ja też mam dość, trzeba to przeciąć i jechać do przodu - mówił Hołownia.

- Nie wystartowałem, bo uznałem, że organizacja dojrzała do tego, że władzę powinna przejąć inna osoba - dodawał Hołownia. Czy jednak teraz wystartuje? - Nie wiem, nie podjąłem jeszcze tej decyzji - mówi Hołownia pytany, czy będzie kandydował na szefa partii jeśli proces wyborczy w partii wystartuje od początku.

Część polityków Polski 2050 przekonuje, że jest to znakomita okazja, by do gry wrócił sam Hołownia. Co ciekawe, lider partii nie zaprzecza, by był to scenariusz zupełnie nierealny.

- Jeżeli partia będzie chciała, to jestem gotowy do wszystkiego. Ale to partia musi chcieć, nie ja. Dzisiaj jestem w stanie rozmawiać, żeby przywrócić stabilność. Rada Krajowa o wszystkim zdecyduje. Tym razem ja ją poprowadzę. Nie będzie trwała do czwartej nad ranem - przekonuje Hołownia. - Nie chcę zagrać figury "Tatuś wrócił", ale chcę jasno i wyraźnie powiedzieć: jestem. A w tym kryzysie chcę pomóc partii, a nie zhakować ją czy przejąć, czy cokolwiek - opowiada.

- Nie ma żadnych scenariuszy rozłamów, wyjścia z partii. Trzeba trochę ograniczyć działalność medialną, posprzątać bałagan i ruszyć do przodu - dodaje.

