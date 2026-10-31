W skrócie Światowe media oceniają sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego jako kryzys konstytucyjny, wskazując na eskalację sporu między rządem a opozycją.

Portal Politico wskazuje, że obecne wydarzenia są zaostrzeniem konfrontacji rządu Donalda Tuska z nominatami poprzedniej władzy wewnątrz Trybunału.

Portugalskie oraz włoskie media twierdzą, że sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku i przypomina polityczną bitwę.

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"Konfrontacja ta stanowi zaostrzenie sporu, w ramach którego rząd premiera Donalda Tuska dąży do odwrócenia zmian w sądownictwie, wprowadzonych przez poprzedni, nacjonalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS)" - ocenił portal Politico. W publikacji oceniono, że "w piątkowy wieczór w polskim Trybunale Konstytucyjnym zapanował chaos".

Politico przypomniało, że w czasie swoich rządów PiS obsadzał TK swoimi nominatami, w tym Bogdanem Święczkowskim. Dodano, że TK stał się wówczas punktem sporu o praworządność pomiędzy Polską a Brukselą.

Konflikt wokół TK. Media: Pole politycznej bitwy

Na konflikt pomiędzy Polską a UE z powodu TK zwraca uwagę także France24. "Donald Tusk, polityk zdecydowanie proeuropejski, obiecał zakończyć spór z Brukselą po wygraniu wyborów w 2023 roku. Jednak prawicowy prezydent kraju zablokował jego nominacje (sędziowskie - red.) do Trybunału" - czytamy na łamach serwisu.

Agencja Associated Press podkreśla z kolei, że "wysiłki rządu (w sprawie TK - red.) były blokowane przez weta dwóch kolejnych prezydentów popierających PiS, w tym Nawrockiego".

Sytuację wokół TK szeroko opisują rosyjskie media propagandowe, w tym agencja RIA Novosti. W materiałach dominuje przekaz krytyczny wobec polskiego rządu oraz narracja o zamachu stanu. Z kolei białoruska państwowa agencja BiełTa, która w większości oparła swoje informacje na depeszach z rosyjskich mediów, ograniczyła się jedynie do krótkich opisów ostatnich wydarzeń w Polsce.

Sprawę szeroko opisuje ukraińska agencja UNIAN, która dokładnie wyjaśniła istotę problemu i powody politycznego sporu o Trybunał.

Kryzys wokół polskiego organu jest obszernie analizowany w materiałach ukazujących się na łamach mediów hiszpańskich. Dziennik "El Pais" donosi, że spór o TK rozgrywa się pomiędzy "obozem liberalnym, obecnie sprawującym władzę, a ultrakonserwatywną opozycją".

W publikacji wspomniano, że przez ostatnią dekadę Trybunał był "polem politycznej bitwy", a demonstracje przed siedzibą tej instytucji odbywają się z inicjatywy PiS.

Portugalskie media o sytuacji w Polsce: Zmierza w złym kierunku

Hiszpański portal "El Nacional" przekazał, że "kryzys instytucjonalny w Polsce wszedł w piątek wieczorem w kolejną fazę napięć", a według "El Espanol" spór ten "wykracza poza walkę o bieżące kompetencje".

O "napięciach i protestach w Polsce" pisze również włoska agencja Ansa, która podkreśliła, że ostatnie wydarzenia "wpisują się w trwający konflikt między centrowym rządem i nacjonalistyczną prawicą".

Prawicowy dziennik "La Verita" napisał z kolei o "Polsce w chaosie" i ocenił, że "zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego (Bogdana Święczkowskiego - red.) pogłębia polski kryzys instytucjonalny" oraz spór pomiędzy rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim.

Według lizbońskiego Radia Observador sytuacja w Polsce "zmierza w złym kierunku i eskaluje do tego stopnia, że pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego nasila się atmosfera bliska konfrontacji". "Zawieszenie w obowiązkach prezesa TK i pojawienie się policji na ulicach doprowadziło do oskarżeń o 'zamach stanu'" - zauważa portugalska rozgłośnia.



