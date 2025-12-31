W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o przekroczonych stanach alarmowych na czterech stacjach hydrologicznych oraz o utrzymujących się ostrzeżeniach dla kolejnych ośmiu.

Sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich zaczyna się poprawiać po cofce na Bałtyku, choć służby nadal zabezpieczają teren we Fromborku i Elblągu.

IMGW utrzymał do południa najwyższy stopień ostrzeżenia przed śnieżycami na północy kraju. O godz. 9 zbierze się sztab kryzysowy.

Po niespokojnej dla części kraju nocy IMGW zaktualizował informacje o warunkach pogodowych w Polsce. Te są wyjątkowo trudne nie tylko ze względu na intensywne opady śniegu. Po godz. 5.30 instytut przekazał, że po wcześniejszym odnotowaniu tzw. cofki na Bałtyku, sytuacja hydrologiczna na stacjach morskich poprawia się.

"Przeważają wahania z tendencją spadkową, miejscami już poniżej progów umownych. O godz. 4 na czterech stacjach przekroczony jest stan alarmowy a na ośmiu ostrzegawczy" - czytamy w raporcie.

Służby we Fromborku (woj. warmińsko-mazurskie) pracowały nocą nad zabezpieczeniem przed ewentualnymi skutkami cofki. Użyto m.in. worków z piaskiem.

Zagrożenie powodziowe. Służby monitorują cofkę z Bałtyku

Dla miasta, ale też pobliskiego Elbląga, była to kluczowa noc pod względem zagrożenia powodziowego.

Obecna we Fromborku reporterka Polsat News przekazała rano, że woda zmierzająca tam z Zalewu Wiślanego znacznie się uspokoiła. Nie dochodzi do podmyć budynków mieszkalnych. Mimo to służby pozostają w gotowości w związku z obowiązującymi wciąż alertami i silnym wiatrem.

Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski informował, że tylko do wtorku do wieczora strażacy odnotowali blisko 350 zgłoszeń.

Miały one związek z usuwaniem skutków silnego wiatru i opadów śniegu. Utrudnienia wystąpiły też na lotnisku w Modlinie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi port lotniczy czasowo wstrzymał operacje lotnicze.

Atak zimy w Polsce. Opady śniegu sparaliżowały ruch na drogach Polsat News

Pogoda w Polsce. Śnieżyce i wichury. IMGW wydał alerty najwyższego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał do godz. 12 w środę wydane we wtorek ostrzeżenia III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obowiązują one w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego.

Ostrzeżenia I stopnia wydano natomiast dla części województwa mazowieckiego oraz wschodniej części województwa łódzkiego a także powiatu gdańskiego, szczycieńskiego i wąbrzeskiego na północy.

"Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm do 10 cm" - przekazał IMGW.

Atak zimy w Polsce. Władze zwołują sztab kryzysowy

W związku z trudną sytuacją pogodową wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański poinformował, że w środę o godz. 9 odbędzie się kolejne spotkanie sztabu kryzysowego.

- Będziemy mieli również przedstawicieli z PKP, PLK, którzy podadzą, jak wygląda sytuacja na godzinę dziewiątą, jak również GDDKiA i Polskich Wód - zapowiedział.

