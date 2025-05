Ocena z religii lub etyki będzie się liczyć do średniej na koniec roku czy nie? Takie pytanie zadają sobie rodzice uczniów, a odpowiedzi nie znają często ani nauczyciele, ani dyrektorzy.

Na początku roku szkolnego 2024/2025 sprawa wydawała się być jasna - jest rozporządzenie, zgodnie z którym ocena z religii lub etyki nie wlicza się do średniej ocen na zakończenie roku. Uczniowie znają zasady gry. Przedmioty te są nieobowiązkowe, mogą na nie chodzić lub nie. A ocena z nich nie będzie miała większego znaczenia.

Nagle 22 maja Trybunał Konstytucyjny orzeka, że przepis, o którym mowa wyżej, jest niekonstytucyjny. W uzasadnieniu czytamy, że w tej sprawie brakowało porozumienia ministerstwa z kościołami oraz związkami wyznaniowymi. Te miały na to nie wyrazić zgody.

Ocena z religii na świadectwie. Wyrok TK i rozporządzenie MEN

Zatem mamy z jednej strony rozporządzenie MEN o nieuwzględnianiu tej oceny do średniej, a z drugiej wyrok TK, który nakazuje tę ocenę uwzględniać. Na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.

Robert Górniak, autor profilu Dealerzy Wiedzy oraz wicedyrektor jednej ze szkół w Sosnowcu napisał, że nastąpił dualizm prawny. Przez to, w jego ocenie, może dojść do następującego:

"Część dyrektorów szkół zdecyduje się uznać to orzeczenie TK i w konsekwencji doliczyć religię/etykę do średniej, natomiast inni zignorują wyrok jako wydany przez organ działający bezprawnie i będą honorować rozporządzenie o organizacji lekcji religii jako aktualne i ocenę z religii/etyki pominą w wyliczaniu średniej".

I zwraca uwagę na konsekwencje tej sytuacji. "Może się zdarzyć, że uczeń będzie miał świadectwo z wyróżnieniem wyłącznie dzięki temu, że doliczono mu ocenę z religii lub etyki. I w drugą stronę - znajdą się uczniowie bez wyróżnienia na świadectwie, którzy to wyróżnienie stracili wyłącznie dlatego, że nie doliczono im oceny z religii/etyki".

Podkreśla, że w klasie VIII taki pasek to siedem dodatkowych punktów w systemie naboru do szkół ponadpodstawowych. "To bardzo dużo - może być decydujące o tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły na jedyny profil, na którym się odnajdzie w dalszym etapie edukacji" - wskazuje.

Ocena z religii - wliczana czy nie? "Mocno nie w porządku"

Patrycja jest mamą 14- i 16-latki, sprawę komentuje następująco: - Takie zamieszanie na koniec roku szkolnego jest co najmniej niepoważne. Dzieci otrzymały zasady oceniania na początku roku i szkoła powinna się tego trzymać.

Starsza córka uczęszcza do liceum, młodsza jest ósmoklasistką, przed nią wybór i rekrutacja do szkoły średniej. Obie nie chodzą na religię, na etykę też nie.

- Zmiana średniej ocen w tak znaczącym momencie jest mocno nie w porządku. Osoby, które chodziły na religię i miały wysokie oceny, automatycznie mają wyższą średnią - wskazuje.

Zauważa, że to też trudna sytuacja dla dzieci, które chodziły na religię lub etykę, ale nie przykładały do niej dużej wagi wiedząc, że ta ocena nie będzie liczona do średniej. - Jeśli ktoś ma niską ocenę, będzie mieć niższą średnią. Ta część dzieci została zwyczajnie wprowadzona w błąd - komentuje.

Gdyby Patrycja na początku roku wiedziała, że ocena z religii lub etyki może jednak wliczyć się do średniej, jej córki prawdopodobnie zdecydowałyby się na uczęszczanie na etykę.

Co z tą religią? Różne interpretacje

Jednak czy faktycznie ta ocena z religii i etyki będzie liczyć się do średniej? Pytamy o to nauczycieli i dyrektorów.

Nauczycielka: - Na razie nie ma u nas dyskusji na ten temat.

Katechetka: - Dyrektor musi się kierować przepisami prawa. Obecnie nie wlicza się do średniej.

Dyrektorka: Czekamy. Nas obowiązuje rozporządzenie. Wyrok TK powinien skutkować zmianami prawa. Jak zmieni się rozporządzenie, będziemy wliczać.

Rozmawiamy jeszcze z nauczycielką historii, wychowawczynią klasy V. - Jeśli przedmiot jest w szkole, jest z niego ocena, a nie zaliczenie, to moim zdaniem należy traktować go poważnie i doceniać starania dzieci o szóstki z tej dziedziny. A nie uznawać go odgórnie za mało ważny, by liczył się do średniej - komentuje.

Katarzyna Szyszka, zastępca dyrektora w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu mówi, że na ten moment nie ma żadnej oficjalnej wiedzy, co z wyrokiem TK robić. - To rozporządzenie decyduje, które oceny wliczają się do średniej. Liczę na odgórne decyzje MEN w tej sprawie - komentuje.

O sprawę spytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

