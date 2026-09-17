Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie zawyły kilka minut przed godz. 12. W tym samym czasie do części mieszkańców województwa przyszły alerty RCB informujące o ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Kilka minut później alert powtórzono, ale komunikat był już bardziej stanowczy:

"UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów".

Alert RCB i syreny alarmowe. Jak zareagowali mieszkańcy Lublina?

Zgodnie z zaleceniem, należało znaleźć schronienie, w którym można przeczekać zagrożenie. Jak zareagowali Lublinianie?

- A to nie jest na rocznicę 17 września? - pyta nas pan Krzysztof. - Zawsze na rocznicę rosyjskiej agresji włączali syrenę - mówi.

Gdy powiedzieliśmy, że chodzi o zagrożenie atakiem z powietrza, dodał: - No to nie wiedziałem. Powiem szczerze, jakoś głośno te syreny nie wyły. Jakbym siedział w domu z zamkniętym oknem, to pewnie bym nie usłyszał.

- Dostałem alert, słyszałem syrenę. Ale niech pan sam powie: co robić, gdzie iść? - dopytuje pan Stanisław.

- Mieszkam tu na Starym Mieście od małego i właśnie specjalnie wylazłem z kamienicy zobaczyć, co się dzieje - opowiada.

Doniesienia o wybuchach i komunikat wojska

Zamieszanie potęgowały niepotwierdzone doniesienia w mediach społecznościowych. Część internautów pisała o dwóch wybuchach słyszalnych w okolicach Ryk i Nałęczowa. Wojsko nie potwierdza jednak jakiegokolwiek naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Mianem "wybuchów" mieszkańcy najprawdopodobniej określili grom dźwiękowy - efekt powstający w momencie, gdy myśliwce zabezpieczające granicę przekraczają barierę dźwięku.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zaczęli otrzymywać wiadomości o ewakuacji uczniów do bezpieczniejszych części budynków, w tym do garaży podziemnych.

Takie informacje przyszły chociażby od dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 w Lublinie, a także Szkoły Podstawowej nr 16.

Na forach internetowych dla rodziców natychmiast rozgorzały dyskusje.

- Odbieracie swoje dzieci? - dopytywała jedna z matek przedszkolaków.

- Moja córka na pewno się boi, chyba po nią pojadę - odpisuje inna.

Takie wiadomości otrzymali rodzice uczniów jednej z lubelskich szkół Łukasz Dubaniewicz INTERIA.PL

Lublinianie wskazują na opóźnienia alertów

Osoby śledzące na bieżąco ukraińskie serwisy informujące o zagrożeniach zwracają uwagę na istotny problem - ich zdaniem alerty i syreny były spóźnione o co najmniej kilkadziesiąt minut.

- Proszę zobaczyć, około 11:20 jakieś 50-70 km od granicy Polski pojawia nam się dron. I ten dron znika po godzinie 12. A ludzie dopiero dostali komunikaty o zagrożeniu. Według mnie ten system jest niewydolny, on nie działa - tłumaczy nam pan Mariusz i pokazuje na telefonie historię w aplikacji śledzącej ruchy bezzałogowców przy granicy Polski i Ukrainy.

Alert w Rzeszowie. "Kazali odejść od okien"

Syreny zawyły także w stolicy Podkarpacia. Z relacji mieszkańców miasta i okolic, z którymi rozmawiała Interia, wynika, że w Rzeszowie było nieco mniej nerwowo.

- Słyszeliśmy syreny alarmowe, ale nie było paniki. Nikt się nie poderwał, nie przerwał swoich zajęć, nie było też jakiejś reakcji firmy bądź polecenia, by zacząć schodzić na niższe piętra - mówi Interii Jadwiga pracująca w centrum Rzeszowa w rejonie rynku.

Inaczej wyglądało to w przypadku Agnieszki, również pracującej w Rzeszowie, ale dalej od centrum.

Agnieszka sama syren alarmowych nie słyszała, ale mówi nam, że koledzy z jej pracy już tak. Słowa te wypowiada na korytarzu, gdzie stłoczeni pracownicy czekali na odwołanie alarmu, w tle słychać było gwar rozmów.

- Byliśmy na spotkaniu, w pewnej chwili ludzie zaczęli mówić, że dostali alerty RCB - opowiada. Na tym się jednak nie skończyło.

- Zaraz potem pojawił się specjalny e-mail w skrzynce wewnętrznej, żeby odejść od okien, by wejść do wewnętrznej części budynku i by czekać na odwołanie alarmu - relacjonuje.

- Wyglądało to dosyć chaotycznie i nie było zbytnio zorganizowane - ocenia. I dodaje, że większą reakcję pracujących z nią ludzi wywołał wewnętrzny komunikat niż alert RCB.

W Rzeszowie też ewakuowano uczniów

W części szkół w Rzeszowie dzieci wyprowadzono z sal i sprowadzono na dolne korytarze lub do podziemnych części budynku, gdzie są szatnie - mówi nam jedna z rzeszowskich nauczycielek.

Potwierdza nam to także mama ucznia szkoły podstawowej. Obecnie trudno jednak stwierdzić, jak te działania wyglądały w szkołach na terenie całego miasta.

Nie wszędzie było słychać syreny? "Myślałam, że to straż"

Jak wynika z naszych rozmów z mieszkańcami stolicy województwa podkarpackiego, nie w każdej części Rzeszowa było słychać syreny.

Rozmawiamy także z 84-letnią Stanisławą spod Rzeszowa. Gdy pytamy, czy słyszała syreny alarmowe, odpowiada: - No właśnie, to co to było?

Jak mówi nam seniorka, sądziła, iż w okolicy przejeżdżała po prostu straż pożarna. O alercie RCB też nie wiedziała, ponieważ z telefonu komórkowego korzysta jedynie, gdy jedzie do miasta.

Rosyjski dron rozbił się tuż przy granicy z Polską

Na szczęście sytuacja okazała się mniej groźna niż komunikaty RCB oraz dźwięk syren alarmowych. Rosyjski dron nie doleciał bowiem na terytorium Polski.

- Około 3-4 km od naszych granic obiekt uderzył bądź został strącony, jeszcze to potwierdzamy - przekazał Interii rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski. Jak sprecyzował, do zdarzenia doszło na wysokości Dorohuska.



