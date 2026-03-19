Spis treści: Co zawiera petycja w sprawie zmian w szkołach? Jak jest teraz? Uzasadnienie zmian o zawieszaniu zajęć Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?

Tegoroczna zima stała się powodem zawieszenia zajęć w wielu szkołach. Przyczyną był brak możliwości dojazdu uczniów do placówek oświatowych w mniejszych miejscowościach. Czasem na takie decyzje wpływały niskie temperatury w budynkach. W każdym przypadku decyzje w tej sprawie podejmowali dyrektorzy.

Co zawiera petycja w sprawie zmian w szkołach?

Petycja złożona 31 stycznia 2026 r. zakłada gruntowne uporządkowanie przepisów dotyczących zawieszania zajęć w szkołach. Autor domaga się stworzenia ustawowych, jednolitych kryteriów, które byłyby stosowane w całym kraju, niezależnie od indywidualnych ocen dyrektorów.

Chodzi o procedury postępowania w przypadku mrozu, intensywnych opadów śniegu czy problemów z komunikacją. Zgodnie z wnioskiem decyzja o odwołaniu lekcji nie powinna zapadać na poziomie szkoły, lecz zostać powierzona gminnym lub powiatowym zespołom zarządzania kryzysowego.

Jak wskazano w uzasadnieniu, to właśnie te jednostki dysponują odpowiednimi narzędziami analitycznymi oraz bieżącymi informacjami od służb meteorologicznych i drogowych, co pozwala na bardziej obiektywną ocenę zagrożeń.

Obecna, szeroka swoboda interpretacji przepisów przez dyrektorów miała prowadzić do sytuacji, w których szkoły w sąsiadujących gminach podejmowały zupełnie odmienne decyzje mimo identycznych warunków pogodowych.

Jak jest teraz? Uzasadnienie zmian o zawieszaniu zajęć

W petycji zwrócono uwagę, że brak jasnych kryteriów skutkuje chaosem decyzyjnym. Podawanym przykładem były wydarzenia z końca stycznia 2026 r., gdy trudne warunki pogodowe doprowadziły do zawieszenia zajęć w kilkuset szkołach w kilku województwach. Część opinii publicznej uznała, że niektóre decyzje dyrektorów były nadmiernie ostrożne i nieoparte na jednoznacznych przesłankach.

Obecnie dyrektorzy mogą odwołać zajęcia m.in. wtedy, gdy temperatura w salach spada poniżej 18°C, gdy przez dwa kolejne dni odnotowuje się temperatury poniżej -15°C wieczorem, lub gdy nagłe zjawiska pogodowe zagrażają bezpieczeństwu uczniów.

Wszystkie te zasady wynikają z rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz z art. 125a Prawa oświatowego, który zobowiązuje placówki do organizowania nauki zdalnej, jeśli przerwa trwa dłużej niż dwa dni.

Autor petycji wskazuje jednak, że dyrektorzy nie zawsze mają pełen obraz zagrożeń, szczególnie gdy dotyczą one większego obszaru. Zdaniem wnioskodawcy przejęcie decyzji przez zespoły kryzysowe poprawiłoby spójność działań administracji i zwiększyło przewidywalność dla uczniów i rodziców.

Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie?

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach najpóźniej do 30 kwietnia 2026 r. Sejm musi zakończyć analizę wniosku w tym terminie. Dokument przesłano do Kancelarii Sejmu 11 lutego 2026 r., co otwiera formalną ścieżkę jego procedowania.

Zajmie się nim właściwa komisja sejmowa, która oceni potrzebę ewentualnej nowelizacji przepisów oświatowych. Na razie nie podjęto decyzji, czy propozycje trafią do prac legislacyjnych czy zostaną odrzucone.

Jeśli komisja sejmowa uzna petycję za zasadną, projekt nowelizacji mógłby pojawić się w Sejmie w drugim kwartale 2026 r. Standardowy cykl legislacyjny obejmuje prace w komisjach, głosowania w Sejmie i Senacie oraz podpis prezydenta.

Oznacza to, że nowe regulacje mogłyby realnie wejść w życie pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r. Najwcześniej obowiązywałyby więc od roku szkolnego 2027/2028, choć tempo prac zależy od decyzji parlamentarzystów.

Źródła: sejm.gov.pl, gov.pl

