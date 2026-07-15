"Chamstwo", "skandal". Spięcie na posiedzeniu Sejmu

Podczas swojego przemówienia Konrad Frysztak stwierdził m.in., że Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz "obrazili policjantów" podczas miesięcznicy smoleńskiej. - To wybrzmiało, jak naplucie na ich mundur - mówił.

Poseł KO odniósł się też do nieobecności posła Przemysława Czarnka i jego głośnych słów na temat pomocy dla Ukrainy. - Zaczął mówić Putinem, ruski głos w domach Polaków - dodawał.

Awantura w Sejmie. "Sączycie go głów Polaków nienawiść"

Frysztak nawiązał również do głośnej sprawy znieważenia ukraińskich dziewczynek przez mężczyznę w autobusie w Bielsku-Białej. - PiS, Konfederacja i Braun tak nakręcili emocje antyukraińskie, które doprowadziły do tego, że grożono dzieciom. Mówiąc wprost, taki bilans jest patoprawicy, jakie działania ostatnich kilkunastu dni. Trzeba jasno powiedzieć: sączycie do głów Polaków nienawiść, niszczycie relacje - powiedział.

Dodał, że takim zachowaniom "należy powiedzieć dość".

W reakcji na te słowa poseł PiS Mariusz Kałużny wyszedł na mównicę sejmową z plakatem opatrzonym hasłem "101 afer", nawiązującym do wyborczego sloganu KO "100 konkretów".

- Co was wszystkich łączy, bo nie reagujecie? To jest chamstwo pana Frysztaka - mówił poseł PiS. Dodał, że wywołany przez niego polityk "na każdym posiedzeniu atakuje pana prezydenta, atakuje pana prezesa (PiS - red.) i tych, którzy chcą uczcić pamięć świętej pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego".

"Wstydziłby się pan!". Poseł PiS uderza w Tuska i Frysztaka

Mówiąc o Konradzie Frysztaku stwierdził, że polityków partii rządzącej łączy również premier Donald Tusk, który - jak stwierdził - za to "was tego chamstwa i wszystkich afer nauczył". - I za to wszystko będziecie rozliczeni - dodał.

- Wstydziłby się pan!" - rzucił na koniec poseł PiS w stronę Frysztaka. Wywołany przez poseł KO podszedł następnie do Kałużnego i wdał się z nim w dyskusję. Z sali zaczęły natomiast dobiegać okrzyki: "Skandal!".

Podczas środowego posiedzenia doszło także do wymiany zdań pomiędzy posłem niezrzeszonym Januszek Kowalskim i marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. - Jeśli hipokryzja ma jakąś twarz, to ma twarz Włodzimierza Czarzastego - stwierdził poseł. Następnie zaczął wymieniać przestępstwa dokonane przez mieszkających w Polsce Ukraińców.

- Pan nawet polskich posłów nie broni, gdy 10. każdego miesiąca są atakowani przez jakieś hordy przed pomnikiem smoleńskim - powiedział Kowalski. - Hipokryta, hipokryta i jeszcze raz hipokryta. Niech się pan naprawdę opamięta, bo dzisiaj to pan nakręca spiralę nienawiści - zwrócił się do marszałka Sejmu.

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