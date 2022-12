Cezary Tomczyk: Składamy wniosek o zdymisjonowanie wiceministrów SP

"Dziś składamy wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowanie wszystkich wiceministrów Solidarnej Polski" - poinformował na Twitterze wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Nawiązał do wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby, który - jak ocenił Tomczyk - stracił kompetencje, po czym "dostaje prawie 15 tys. zł za nic". "To skrajna patologia" - napisał poseł Tomczyk.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro / Tomasz Gzell / PAP