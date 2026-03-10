W skrócie Przemysław Czarnek opublikował na platformie X wpis, krytykujący rząd Donalda Tuska za brak działań w sprawie rosnących cen paliw.

Czarnek przedstawił projekt ustawy, przewidujący obniżenie podatku VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy.

Donald Tusk podczas konferencji prasowej mówił o braku powodów do niepokoju w kontekście dostaw paliw i magazynów.

Tusk wskazał na prezydenta USA, jako osobę, mającą realny wpływ na światowe ceny paliw.

Ceny ropy wzrosły po inwazji koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran i zablokowaniu cieśniny Ormuz.

Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera w wyborach w 2027 roku, we wtorek rano zamieścił na platformie X nowy wpis.

"Mijają 24 godziny od momentu jak zaproponowałem projekt ustawy obniżający ceny paliw. Co robi rząd Tuska? Jak zwykle nic" - oskarżał rządzących.

Ceny paliw w Polsce. Czarnek: Z rządowych limuzyn nie widać

Przypomnijmy, w poniedziałek Czarnek przedstawił projekt czasowych zmian w prawie w związku z rosnącymi cenami paliw.

Chodzi o obniżenie podatku VAT z 23 proc. do 8 proc. oraz obniżenie akcyzy na paliwo. Podpisy pod dokumentem złożyli parlamentarzyści PiS.

"Z rządowych limuzyn być może nie widać, że diesel już za chwilę będzie kosztował osiem złotych za litr" - skwitował kandydat PiS na premiera.

Ceny paliw. Czarnek grzmi, Tusk odpowiada

W poniedziałek o rosnących cenach paliw mówił na konferencji prasowej Donald Tusk.

- Miałem wielogodzinną naradę, od rana, w sprawie ryzyk związanych z wojną i cenami paliw. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawy, magazyny, nie ma w tej chwili powodu do niepokoju. Paliwa nie powinno w Polsce zabraknąć, ale oczywiście mówimy o perspektywie tygodni - przekazał szef rządu.

- Z całą pewnością inny Donald ma realny wpływ na to, co się dzieje z paliwami na świecie Tam proszę kierować pytania, a nie do skromnego polskiego Donalda - powiedział Tusk, wskazując na prezydenta USA.

- Dzisiaj w nocy naszego czasu prezydent Trump powiedział bardzo wyraźnie, żeby się nie przejmować, że tylko głupcy się przejmują wysokimi cenami ropy, a mądrzy ludzie rozumieją. Na pewno pan Czarnek powinien wierzyć, no bo tam to zaufanie jest bezgraniczne - zaznaczył Tusk.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy poszybowały w górę

Ceny za baryłkę ropy naftowej poszybowały w górę po inwazji koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran.

Zablokowana pozostaje cieśnina Ormuz, która stanowi kluczowy szlak transportowy tego surowca na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump wezwał Teheran do odblokowania cieśniny. - Nie pozwolę, aby reżim terrorystyczny trzymał świat w szachu i próbował zatrzymać dostawy ropy naftowej na całym świecie, a jeśli Iran podejmie jakiekolwiek działania w tym kierunku, spotka go znacznie surowsza kara - przekazał republikanin.

