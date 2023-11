W środę na rządowych stronach pojawił się projekt rozporządzenia minister klimatu i środowiska Anny Moskwy dotyczący wysokości kaucji dla różnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. Jak zaproponowano, do butelek jednorazowych, wykonanych ze sztucznych tworzyw, które mają do trzech litrów pojemności, doliczana będzie kaucja w wysokości 50 groszy.

To samo ma się tyczyć metalowych puszek mieszczących do jednego litra zawartości oraz butelek wykonanych ze szkła, wielokrotnego użytku, o pojemności do półtora litra. 50-groszowa kaucja miałaby być doliczana do każdego takiego opakowania.