W skrócie Minister Andrzej Domański poinformował, że w weekend ceny paliw na stacjach mają spaść o około 1,2-1,3 zł na litrze.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Senat przyjął rządową ustawę bez poprawek, a nowe przepisy dotyczą okresu od marca 2026 do marca 2027 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w czwartek późnym wieczorem, że podpisana tego samego dnia przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do Rządowego Centrum Legislacji.

Ceny paliw na stacjach. Domański o szczegółach

"Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe. Szacunkowo o około 1,2-1,3 zł na litrze" - przekazał minister na platformie X.

W tym samym wpisie zwrócił się jeszcze do głowy państwa. "I po co były te gierki, Panie Prezydencie?" - zapytał.

Informacje przekazane przez Domańskiego potwierdziła prezes RCL Joanna Knapińska. "Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych ogłoszona już w Dzienniku Ustaw RP" - przekazała.

Ustawa ws. cen paliw. Prezydent złożył podpis

Prezydent podczas czwartkowego orędzia oświadczył, że podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i wysłał ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego.

- Rząd ma prawo proponować swoją politykę, prezydent ma prawo ją oceniać, ale rachunku za polityczne błędy nie może położyć na politycznym stole polskiej rodziny - mówił Nawrocki.

Przekonywał, że "to rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw". - W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania - obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw - powiedział i podkreślił: nie za miesiąc, nie po kolejnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa - paliwo ma być tańsze teraz.

Senat przyjął bez poprawek rządową ustawę

Senat przyjął w ubiegłym tygodniu bez poprawek rządową ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych.

Była to druga próba wprowadzenia tego podatku ze strony koalicji rządzącej. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent Karol Nawrocki skierował w sierpniu do TK w trybie kontroli prewencyjnej.



