Odmrożenie cen energii elektrycznej. Rachunki poszły w górę

Od 1 stycznia, średnia cena prądu w taryfach zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki wynosi 495 zł za MWh netto. Co ciekawe, stawka jest nieco niższa niż cena zamrożona do końca 2025 roku, która wynosiła 500 zł za MWh. Warto jednak wspomnieć, że na finalny koszt ponoszony przez odbiorców składają się również opłaty dystrybucyjne.

W przypadku niektórych osób wzrost sięgnął kilkudziesięciu procent.

- Rząd odmroził ceny energii, a ja dostałem 45 proc. podwyżki ceny prądu - wskazał w rozmowie z wyborcza.biz Dariusz Woźniak, mieszkaniec Świecia. Jak czytamy, firmy energetyczne, po odmrożeniu cen, wdrażają elastyczne oferty cennikowe, które nierzadko okazują się mniej opłacalne niż taryfy zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki.

- Chodzi o praktykę niektórych spółek - praktykę przechodzenia na ceny nietaryfowe, zamiast tych zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - poinformował w rozmowie z Radiową Jedynką minister energii Miłosz Motyka.

- Czasami było tak, że przedsiębiorstwa energetyczne wręcz zachęcały do przejścia na cenniki nietaryfowe, kusząc stałą ceną. Okazało się, ze nie była to praktyka, która służyła portfelowi. Będziemy się temu przyglądać - tłumaczył szef resortu, zapowiadając również współpracę z Ministerstwem Aktywów Państwowych w tym zakresie.

- Sprawdzajcie dobrze rachunki za prąd. U mnie wzrost ceny za kilowatogodzinę aż o 45 proc. i aż trzy opłaty więcej niż w 2025 roku. Zasadniczo też wszystkie opłaty handlowe, mocowe, OZE itd. stanowią przeszło 50 proc. kosztów rachunku - apeluje w mediach społecznościowych wspomniany Dariusz Woźniak.

Jak można obniżyć rachunki za energię elektryczną? Pomóc może rezygnacja z opłaty handlowej

Wraz z odmrożeniem cen energii elektrycznej, wróciły również tak zwane opłaty handlowe, których celem jest pokrycie kosztów związanych z obsługą klienta. Opłata ta jest niezależna od faktycznego zużycia energii elektrycznej. Praktycznie stała się ona standardem w ofertach rynkowych (z gwarancją ceny) i może wynieść nawet kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Z opłaty handlowej można zrezygnować. W tym celu należy skontaktować się z dostawcą energii, z którym mamy podpisaną umowę. Co istotne - warto upewnić się, czy aktualna umowa nie mówi nic o ewentualnym okresie wypowiedzenia. Pamiętajmy również, że taka zmiana może wiązać się z utratą pewnych benefitów (na przykład darmowej pomocy elektryka czy gwarancji stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy).

W obniżeniu rachunków za prąd może również pomóc zmiana nawyków. Pamiętajmy o wyłączaniu światła przy wychodzeniu z pokoju czy odłączaniu nieużywanych w danym momencie sprzętów z gniazdka. Pralki lub zmywarki używajmy tylko, jeśli jest załadowana do pełna. Możemy także rozważyć nabycie bardziej energooszczędnych urządzeń oraz żarówek LED zużywających mniej prądu.

