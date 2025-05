Były szef Wojskowego Biura Historycznego (WBH), przemawiając do zgromadzonych, w niepochlebnych słowach wypowiadał się na temat premiera Donalda Tuska, nazywając go "wrogiem wolności", "patologicznym kłamcą" oraz osobą, która "walczy z prawdą i wolnym słowem".

Ocenił, że Błaszczak, ujawniając w 2023 r. informacje z planu "Warta", odnalazł materiały "świadczące o tym, że Tusk szykował Polsce kompletną katastrofę militarną, polityczną i dziejową ". - Dzisiaj za to minister Błaszczak, i my wszyscy również, jesteśmy ścigani - dodał.

Wcześniej, w marcu, zarzuty w tej sprawie usłyszał także Błaszczak, który również nie przyznał się do zarzutów, oceniając je jako bezzasadne. Przekonywał, że odtajnił fragmenty dokumentu z archiwum po to, by nie można było wrócić do koncepcji "obrony Polski na linii Wisły" i że zrobiłby to samo jeszcze raz.