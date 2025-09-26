Cenckiewicz był na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Tusk: Nie ma uprawnień
- Uczestnictwo w posiedzeniu niejawnym osób bez dostępu do takich informacji jest niezgodne z prawem, a wszystkie osoby, które do tego dopuściły będą za to odpowiadały - zadeklarował Donald Tusk. W ten sposób premier odniósł się do zamieszania wokół udziału Sławomira Cenckiewicza w tajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
W skrócie
- Donald Tusk podkreślił, że obecność osób bez uprawnień na niejawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego jest niezgodna z prawem.
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi postępowanie dotyczące udziału Sławomira Cenckiewicza w tajnym spotkaniu.
- Tusk zaznaczył, że osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do tego naruszenia będą pociągnięte do odpowiedzialności.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Donald Tusk pytany był w piątek o sprawę Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie wyjaśniać jego obecność na zastrzeżonym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego - przekazał w czwartek minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zdaniem rządu szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych.
- Nie rozumiem, po co się upierają w tak oczywistej sprawie. Szczególnie w takim miejscu, jak Pałac Prezydencki, nie można tak jawnie naruszać prawa i lekceważyć - powiedział premier. - Jak obywatele mają mieć później zaufanie, na przykład do kogoś, kto powinien trzymać pieczę nad tajemnicą państwową - dodał.
Tusk skomentował sprawę Cenckiewicza. "Nie ma uprawnienia"
Donald Tusk podkreślił, że uczestnictwo w posiedzeniu niejawnym osób bez dostępu do takich informacji jest "niezgodne z prawem, a wszystkie osoby, które do tego dopuściły będą (za to - red.) odpowiadały".
- To nie jest żadna polityka. Prezydent nie ma tutaj nic do powiedzenia. Ja też tu nie mam nic do powiedzenia. Jest instytucja - krajowa instytucja, jedna, jedyna, odpowiedzialna za przyznawanie dostępu do materiałów niejawnych - wyjaśnił szef rządu, wskazując na ABW.
- Trzeba dostać to uprawnienie. Pan Cenckiewicz nie ma tego uprawnienia - podsumował Tusk.