W skrócie Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w wideokonferencji europejskich liderów z Donaldem Trumpem, gdzie prezentował stanowisko Polski wobec Rosji.

W trakcie spotkania Nawrocki podkreślił historyczne doświadczenia Polski i wyraził przekonanie, że Trump poradzi sobie z Rosją tak, jak Polska w 1920 roku.

Pałac Prezydencki utrzymywał udział Nawrockiego w spotkaniu w tajemnicy, informując o tym dopiero w trakcie wideokonferencji.

Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w środę w wideokonferencji europejskich przywódców z Donaldem Trumpem. Wirtualne spotkanie zorganizowano przed spotkaniem republikanina z Władimirem Putinem na Alasce.

Portal Axios, powołując się na swoje źródło, przekazał, że głowa polskiego państwa w rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem wspomniała o rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Karol Nawrocki przypomniał przywódcy Stanów Zjednoczonych, że 105 lat temu Polacy wraz z Ukraińcami walczyli przeciwko bolszewickiej Rosji. Informacje amerykańskiego portalu Axios potwierdzają także nasze źródła w Pałacu Prezydenckim.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. "Jasny sygnał dla zgromadzonych liderów"

Jak usłyszeliśmy nieoficjalnie, prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z Donaldem Trumpem streścił stanowisko Polski wobec Rosji, przypomniał nasze doświadczenia historyczne, nawiązując do bitwy 15 sierpnia. Powiedział, że wierzy, że Trump poradzi sobie z Rosją tak, jak Polska powstrzymała ją 15 sierpnia 1920 roku. Wspomniał, że Rosji nie należy ufać i że to państwo, które rozumie tylko argument siły.

Nasi rozmówcy zwracają uwagę na jeszcze jeden szczegół - Donald Trump bezpośrednio zwrócił się do Nawrockiego, witając się z nim i składając mu gratulacje. Przedstawił go jako nowego prezydenta Polski, który wygrał właśnie wybory prezydenckie.

- To był jasny sygnał do zgromadzonych liderów, że nowy polski prezydent jest poważnym partnerem w relacjach z Amerykanami - uważa rozmówca Interii z Pałacu.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Pałac Prezydencki trzymał to w tajemnicy. "Celowo nie komunikowaliśmy"

Ludzie z otoczenia Karola Nawrockiego przekonują także, że fakt, iż to Karol Nawrocki, a nie Donald Tusk, uczestniczył w rozmowie z Donaldem Trumpem był inicjatywą strony amerykańskiej.

Co ciekawe, Pałac Prezydencki do ostatniej chwili trzymał wszystko w tajemnicy. Informację o tym, że to Karol Nawrocki bierze udział w spotkaniu, podano w momencie, gdy rozmowa już trwała.

- Tak, celowo tego nie komunikowaliśmy w ciągu dnia - przyznaje nasz rozmówca. Tłumaczy, że nie chcieli, aby "sprawa była politycznie rozgrywana na użytek wewnętrznych przepychanek między dużym i małym pałacem".

W czwartek o godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim zaplanowano spotkanie prezydenta z premierem. Agenda ma dotyczyć przede wszystkim spraw międzynarodowych, w szczególności Ukrainy. Niewykluczone, że poruszone zostaną także krajowe wątki; jak temat ustawy wiatrakowej, wokół której jest sporo wątpliwości. Karol Nawrocki ma też zaprosić Donalda Tuska na posiedzenie Rady Gabinetowej, którą chce zwołać jeszcze w sierpniu.

Tymczasem już w piątek dojdzie do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa z jego rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Przywódcy będą rozmawiać o kwestii porozumienia pokojowego z Ukrainą, a na miejsce spotkania wybrano miasto Anchorage na Alasce.

