"Celowe podpalenie, akt sabotażu". Tusk reaguje po pożarze fabryki

W skrócie Donald Tusk stwierdził, że seria incydentów w Polsce i Niemczech oznacza eskalację działań ze strony Rosji w regionie.

Premier wskazał, że w przypadku pożaru fabryki w Skarżysku-Kamiennej nie ma wątpliwości, że był to akt sabotażu.

Śledztwa dotyczące pożarów w Skarżysku-Kamiennej i Lublinie są w toku, a w przypadku Lublina brane pod uwagę są różne możliwe scenariusze.

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Donald Tusk odniósł się do ostatnich incydentów podczas wypowiedzi przed rozpoczęciem posiedzenia rządu.

- W Polsce i Niemczech w ostatnich kilkudziesięciu godzinach doszło do bardzo niepokojących incydentów. To kontynuacja działań eskalacyjnych ze strony Rosji w całym regionie. To nie są pierwsze takie przypadki i z całą pewnością nie są ostatnie - rozpoczął premier.

Pożar w Skarżysku-Kamiennej. Donald Tusk: Doszło do aktu sabotażu

Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z przywódcami naszego regionu. - Wszyscy zdają sobie sprawę, że następne miesiące będą krytyczne, nie tylko jeśli chodzi o sytuację na froncie i całą wojnę rosyjsko-ukraińską, ale także będą bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy - dodał.

Polityk wskazał w tym kontekście na pożary, do których doszło w Lublinie i Skarżysku-Kamiennej. Jak stwierdził, w przypadku drugiego z tych zdarzeń "nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, do aktu sabotażu".

- W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że doszło tam do celowego podpalenia - powiedział.

Pożary w Lublinie i Skarżysku-Kamiennej. Wielomilionowe straty

Do pożaru hali produkcyjnej w Skarżysku-Kamiennej doszło chwilę po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. W obiekcie produkowano pompy systemów bezzałogowych.

Zakład, w którym pojawił się ogień, należy do firmy WB Electronics. Jest ona częścią Grupy WB zajmującej się produkcją m.in. dronów wojskowych FT5 czy FLYEYE, a także amunicji krążącej WARMATE, dronów rozpoznawczo-uderzeniowych GLADIUS czy dronów morskich StormRider.

Już na krótko po pojawieniu się informacji o zdarzeniu spekulowano, że mogło tam dojść do podpalenia. Tuż przed wykryciem ognia ochroniarz w obiekcie poinformował służby o uruchomieniu czujki antywłamaniowej na terenie firmy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Śledczy rozpoczęli także postępowanie w związku z pożarem fabryki w Lublinie, do którego doszło w niedzielę na terenie zakładu JFG Composites. W obiekcie przechowywane były kompozyty do samolotów. Straty oszacowano na ok. pięć milionów euro.

Wśród hipotez, które rozważają pracownicy prokuratury znajdują się m.in. celowe podpalenie oraz powstanie pożaru w wyniku awarii technicznej lub z przyczyn samoistnych. Na razie nie ma podstaw, aby wykluczyć któryś z możliwych scenariuszy.



