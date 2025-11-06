W skrócie Premier Węgier Viktor Orban zapowiada nowy rozdział w stosunkach z USA, podkreślając znaczenie strategicznego partnerstwa obejmującego energetykę, inwestycje i obronność.

Orban pochwalił zniesienie sankcji przez administrację Donalda Trumpa i zakończenie finansowania organizacji atakujących Węgry.

Wizyta delegacji węgierskiej w Waszyngtonie ma przynieść porozumienie korzystne dla obywateli Węgier, obejmujące rozmowy o powojennym krajobrazie po konflikcie Rosji i Ukrainy.

"Od reelekcji prezydenta Donalda Trumpa pojawiły się nowe możliwości w stosunkach węgiersko-amerykańskich. Pierwszych dziesięć miesięcy tego roku stanowiło fazę początkową, w której naprawiliśmy szkody wyrządzone za rządów Joe Bidena" - oznajmił Orban w czwartkowym komunikacie w sieciach społecznościowych.

Węgierski premier dodał, że "politycznie motywowane sankcje zniknęły, amerykańskie finansowanie organizacji pozarządowych, atakujących Węgry, ustało, a my znów możemy podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz".

Spotkanie Orban - Trump w Waszyngtonie

Stany Zjednoczone zniosły w czerwcu sankcje związane z rozbudową elektrowni jądrowej Paks na Węgrzech, nałożone przez poprzedniego prezydenta Joe Bidena. W rozbudowę elektrowni zaangażowane są firmy i kapitał rosyjski.

Premier Węgier poinformował, że "udaje się do Waszyngtonu, aby otworzyć nowy rozdział w stosunkach węgiersko-amerykańskich".

"Naszym celem jest nawiązanie strategicznego partnerstwa, obejmującego współpracę energetyczną, inwestycje, współpracę obronną oraz dyskusje na temat krajobrazu powojennego po konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Pracujemy nad porozumieniem opartym na wzajemnych korzyściach, które posłuży interesom każdego obywatela Węgier" - napisał Orban.

Stosunki USA - Węgry. Orban zapowiada nowy rozdział

Węgierska delegacja wyleciała w czwartek nad ranem z Budapesztu samolotem krajowego przewoźnika Wizz Air. Samolot udał się do Reykjaviku na Islandii, skąd będzie kontynuować podróż do Waszyngtonu - przekazał tygodnik "Mandiner".

Razem z premierem do USA polecieli: minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, minister transportu Janos Lazar, minister kultury Balazs Hanko, minister obrony Kristof Szalay-Bobrovniczky, minister energii Csaba Lantos, minister gospodarki narodowej Marton Nagy oraz Balazs Orban, główny doradca polityczny premiera.

W ocenie dziennika "Magyar Nemzet" piątkowe, szóste już spotkanie Orbana z Trumpem będzie "z całą pewnością najważniejsze". Dziennik "Nepszava" wyraził natomiast przypuszczenie, że tematem rozmów pomiędzy liderami Węgier i USA może być tymczasowe wyłączenie Budapesztu z sankcji, nałożonych przez Stany Zjednoczone na rosyjskie koncerny paliwowe.

