W skrócie CBZC ostrzega przed oszustami, którzy dzwonią z zagranicznych numerów i oferują rzekomą pracę zdalną, wyłudzając w ten sposób dane lub pieniądze.

Eksperci zalecają, aby po otrzymaniu takiej propozycji niezwłocznie zakończyć rozmowę i nie przenosić kontaktu na komunikatory takie jak WhatsApp czy Telegram.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przypominają, aby pod żadnym pozorem nie otwierać podejrzanych linków ani nie udostępniać swoich danych oraz haseł.

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Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości opublikowało komunikat w reakcji na pojawiające się coraz częściej doniesienia o powtarzającym się schemacie połączeń z zagranicznych numerów - na przykład z Niemiec.

Najczęściej rozmowa zaczyna się od rozmowy na temat kuszącej propozycji zdalnej pracy. Następnie odbiorca jest proszony o kontynuowanie rozmowy za pośrednictwem komunikatorów WhatsApp lub Telegram, aby uzyskać szczegóły rzekomej oferty.

"Częsty schemat". CBZC ostrzega przed telefonami

"To częsty schemat oszustów - rozmowa przenoszona poza oficjalne kanały to pierwszy krok do wyłudzenia pieniędzy lub danych" - alarmuje CBZC.

Funkcjonariusze apelują, aby po odebraniu takiego telefonu i usłyszeniu wskazanej wyżej prośby zakończyć rozmowę. Przypomniano również, aby nie otwierać przesyłanych linków, a także nie przekazywać skanów dokumentów, danych bankowych, haseł czy kodów SMS.

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Każdą podejrzaną próbę kontaktu można zgłaszać za pośrednictwem polskiego CERT (Computer Emergency Response Team), zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, działającego w strukturach NASK-PIB.

CBZC to służba powołana w 2021 roku, która zaczęła swoje funkcjonowanie rok później. Jest jednostką policji odpowiedzialną za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości. Pracują w niej m.in. policjanci wcześniej pełniący służbę w komórkach ds. zwalczania cyberprzestępczości w KGP.



