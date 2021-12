CBŚP: Policjanci przejęli 9 kg materiałów wybuchowych i 120 kg prekursorów do ich wytwarzania

Oprac.: Karol Dejas Polska

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukali 34 posesje i mieszkania w niemal całej Polsce i zabezpieczyli m.in. 9 kg materiałów wybuchowych oraz 120 kg prekursorów do ich wytwarzania - poinformowała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz. - W działaniach został wykorzystany specjalistyczny sprzęt używany przez pirotechników CBŚP, m.in. pojazd służący do transportu materiałów niebezpiecznych, a także urządzenia do analizy zabezpieczonych substancji chemicznych - zaznaczyła.

Zdjęcie Pirotechnicy CBŚP zwracają uwagę, że gotowe mieszaniny pirotechniczne oraz ich prekursory ze względu na swoje właściwości są bardzo niebezpieczne, a ich wytwarzanie, użycie lub nawet samo przechowywanie może stwarzać ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach