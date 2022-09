Liderem rankingu zaufania pozostaje prezydent Andrzej Duda, wobec którego zaufanie wyraziło 48 proc. badanych, nieufność - 40 proc., zaś 9 proc. obojętność. CBOS wskazało, że w porównaniu do lipcowego badania odsetek osób deklarujących zaufanie do prezydenta spadł o 8 punktów procentowych, zaś deklarujących nieufność wzrósł o 9 punktów procentowych.

Liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni ufa 40 proc. badanych, 32 proc. wyraża nieufność wobec niego, a 17 proc. obojętność. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski cieszy się zaufaniem 40 proc. badanych, nieufność wyraża wobec niego również 40 proc. ankietowanych, zaś 13 proc. obojętność.

CBOS: Najgorsze notowania premiera Morawieckiego

Jak wskazało CBOS "znacznie gorsze niż miesiąc temu okazały się natomiast notowania premiera Mateusza Morawieckiego".

Według aktualnego badania zaufanie do szefa rządu deklarowało 36 proc. ankietowanych, zaś 8 proc. obojętność.

"Premierowi nie ufa obecnie ponad połowa ankietowanych (52 proc.), o 6 punktów procentowych więcej niż na początku lipca. Są to najgorsze oceny premiera Morawieckiego od momentu objęcia funkcji szefa rządu w tej, jak i poprzedniej kadencji" - napisano w komentarzu do badania.

Najwięcej wskazań wyrażających nieufność odnotowano wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry - 56 proc. Zaufanie wobec szefa resortu sprawiedliwości wyraziło 27 proc. badanych, a obojętność 10 proc.

Spośród członków rządu w badaniu uwzględniono jeszcze: szafa MON Mariusza Błaszczaka (36 proc. zaufanie, 12 proc. obojętność i 35 proc. nieufność), ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (odpowiednio - 30, 11 i 38 proc.), ministra kultury Piotra Glińskiego (24, 12, 29 proc.), szefa KPRM Michała Dworczyka (22, 10, 32 proc.), szafa MSZ Zbigniewa Raua (20, 11, 17 proc.), ministra aktywów państwowych Jacka Sasina (20, 10, 49 proc.) i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka (18, 10, 20 proc.).

Komu najmniej ufają Polacy?

Ponad połowa badanych wyraziła nieufność wobec liderów dwóch największych partii. Nieufność wobec lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego wyraziło 55 proc. badanych, zaufanie 32 proc., zaś 9 proc. obojętność. Natomiast nieufność wobec lidera PO Donalda Tuska wyraziło 53 proc. badanych, zaufanie 29 proc., a obojętność 13 proc.

Spośród liderów politycznych, oprócz Hołowni, dobre wyniki zdaniem CBOS uzyskał Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL - 35 proc. badanych wyraziło zaufanie, 20 proc. obojętność, a 27 proc. nieufność.

Włodzimierzowi Czarzastemu z Lewicy ufa 21 proc. badanych, obojętność wyraża 17 proc., a nieufność 30 proc. Krzysztofowi Bosakowi z Konfederacji ufa zaś 24 proc. badanych, obojętnych jest 15 proc., zaś nie ufa 39 proc.

Sondaż CBOS. "Polacy mają ograniczone zaufanie do polityków"

CBOS uwzględnił w badaniu jeszcze marszałków Sejmu i Senatu. Elżbiecie Witek ufa 28 proc. badanych, obojętnych wobec niej jest 10 proc., zaś 36 proc. nie ma do nie zaufania. Z kolei Tomaszowi Grodzkiemu ufa 25 proc. ankietowanych, obojętnych jest 13 proc., a 38 proc. wyraża nieufność.

"O tym, że Polacy mają ograniczone zaufanie do polityków i generalnie krytycznie podchodzą do naszej klasy politycznej, wiadomo od dawna. Od dłuższego już czasu jest regułą, że częstszym i bardziej powszechnie deklarowanym nastawieniem do uwzględnianych w badaniach przedstawicieli sceny politycznej jest nieufność, a nie zaufanie" - podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera, wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem lub samodzielne wypełnienie ankiety internetowej. We wszystkich przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 14 do 25 sierpnia 2022 roku na próbie liczącej 1043 osoby.