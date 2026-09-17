CBA zatrzymało Wojciecha Króla. Tuż po głosowaniu w Sejmie

W skrócie Funkcjonariusze CBA zatrzymali w Warszawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla na podstawie zgody Sejmu i polecenia Prokuratury Europejskiej.

Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla znaczną większością głosów po wcześniejszej decyzji komisji sejmowej oraz uchyleniu immunitetu.

Prokuratura Europejska zarzuca Wojciechowi Królowi dwa przestępstwa korupcyjne, w tym przyjęcie łapówek i korzystanie z majątku od przedsiębiorców.

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w czwartek wieczorem w Warszawie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Do zatrzymania doszło na polecenie Prokuratury Europejskiej, po tym jak Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie parlamentarzysty.

O zatrzymaniu poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak.

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Informację potwierdził także rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. "Do zatrzymania doszło dzisiaj wieczorem w Warszawie" - napisał. Jak dodał: "na tym etapie są to jedyne informacje, które może przekazać".

Sprawa Wojciecha Króla. Sejm zgodził się na zatrzymanie i aresztowanie posła KO

Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Wojciecha Króla. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów. Za zgodą opowiedziało się 422 parlamentarzystów.

Pięciu posłów wstrzymało się od głosu, a trzech było przeciw. Byli to Przemysław Wipler z Konfederacji oraz Szymon Hołownia i Paweł Śliz z Polski 2050.

Dzień wcześniej zgodę na zatrzymanie i aresztowanie posła wydała sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Był to drugi wniosek Prokuratury Europejskiej dotyczący Wojciecha Króla.

Pierwszy wniosek został rozpatrzony 31 lipca. Wówczas komisja opowiedziała się za uchyleniem posłowi immunitetu, ale przeciwko jego zatrzymaniu i tymczasowemu aresztowaniu. Następnie Sejm uchylił Królowi immunitet.

Prokuratura Europejska mówi o nowych czynach i przesłankach

Delegowana do Prokuratury Europejskiej prokurator Agnieszka Marcińczyk wyjaśniała, że drugi wniosek nie jest uzupełnieniem pierwszego. Jak wskazała, dotyczy "innych czynów zabronionych oraz innych przesłanek uzasadniających potrzebę zatrzymania oraz zastosowania tymczasowego aresztowania".

Według prokurator przesłanki te zostały zgromadzone już po złożeniu pierwszego wniosku. W ubiegłym tygodniu szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował natomiast o zawieszeniu Wojciecha Króla w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. W konsekwencji poseł przestał pełnić również funkcję wiceprzewodniczącego klubu.

CBA zatrzymało Wojciecha Króla. Zarzuty wobec posła

Do wniosku Prokuratury Europejskiej dotarli dziennikarze Polsat News Marcin Fijołek i Adrian Żuchewicz, a pierwsze ustalenia zaprezentowali w podcaście "Polityczny WF" Marcin Fijołek i Piotr Witwicki.

PE wskazuje, że Wojciech Król miał popełnić dwa przestępstwa z art. 230 Kodeksu karnego. Pierwszy opiera się na współpracy polityka z jednym z przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

PE wskazuje, że polityk Koalicji Obywatelskiej miał przyjąć od przedsiębiorcy 2,5 tys. euro łapówki, korzystać z luksusowego Mercedesa klasy V podczas dwóch wyjazdów rekreacyjnych do Włoch, oraz polecieć na opłaconą wycieczkę do Tajlandii.

Drugi wątek zarzutów dotyczy dewelopera działającego w branży mieszkaniowej i energetycznej. Prokuratura Europejska zarzuca Królowi przyjęcie korzyści majątkowej w postaci wykończenia i wyposażenia luksusowej willi w Tychach.

Nieruchomość została wyceniona na 3,8 mln zł. Według śledczych poseł miał decydować o sposobie wykończenia domu, a także o wyborze sprzętów i mebli.

Formalnie willa nie należała do parlamentarzysty. Król miał jednak w niej mieszkać na podstawie umowy najmu, płacąc 5 tys. zł miesięcznie. Prokuratura Europejska wskazuje, że była to stawka znacznie niższa od rynkowej, która miała wynosić od 12 do 26 tys. zł miesięcznie.



