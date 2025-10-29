CBA zatrzymało byłego wiceministra. W tle sprawa RARS

Wiktor Kazanecki
Aleksandra Czurczak

Wiktor Kazanecki, Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

"Na polecenie wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach - do sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - agenci CBA zatrzymali Pawła M." - przekazał w środę rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak uściślił, mężczyzna w czasach rządów PiS był m.in. wiceszefem MSWiA. Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że prokuratura przedstawił mu zarzuty i mężczyźnie grozi nawet osiem lat więzienia.

Były wiceminister Paweł M. zatrzymany przez CBA, zdj. ilustracyjne
Były wiceminister Paweł M. zatrzymany przez CBA, zdj. ilustracyjneAleksandra CzurczakAgencja FORUM

W skrócie

  • CBA zatrzymało byłego wiceministra Pawła M. na polecenie Prokuratury Krajowej w związku ze śledztwem dotyczącym Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
  • Paweł M. jest podejrzewany o powoływanie się na wpływy, pośrednictwo przy zamówieniach publicznych oraz przyjmowanie korzyści majątkowych.
  • W toku śledztwa postawiono zarzuty także innym osobom, w tym byłemu prezesowi RARS, a sprawa dotyczy nieprawidłowości przy zakupie towarów przez Agencję.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na polecenie Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Pawła M. - byłego wiceministra i podsekretarza stanu w kilku resortach. Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Jak ustalono, Paweł M. w latach 2015 - 2018 pełnił funkcje m.in. podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zobacz również:

Nieprawidłowości w RARS. Jest pierwszy akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Polska

Nieprawidłowości w RARS. Jest pierwszy akt oskarżenia

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Prokuratura zarzuca mu powoływanie się na wpływy w KPRM oraz w instytucjach dysponujących środkami publicznymi.

    Sprawa RARS. Zatrzymano byłego wiceministra

    Rzecznik prasowy ministra koordynatora ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował w mediach społecznościowych, że "według ustaleń śledczych, były wiceminister miał podjąć się pośrednictwa w załatwieniu zamówień publicznych dla wskazanego przedsiębiorcy".

    "W zamian za pomoc żądał zatrudnienia swojej żony w firmie, a później miał przyjąć do bezpłatnego użytkowania samochód osobowy, którego leasing i eksploatację opłacał przedsiębiorca. W ten sposób Paweł M. miał uzyskać korzyść majątkową w wysokości co najmniej 60 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

    Zatrzymano byłego wiceministra Pawła M.. Prokurator postawił zarzuty

    Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak podał w środę w komunikacie, że Paweł M. został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA przed tygodniem - 23 października, a korupcyjne propozycje miał przedstawić przedsiębiorcy Pawłowi Sz., który również jest podejrzanym w tej sprawie.

    Zobacz również:

    Znany adwokat usłyszał zarzuty (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Obrońca podejrzanych ws. RARS usłyszał zarzuty. Mecenas przerywa milczenie

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      Prok. Nowak przekazał, że M. przedstawiono zarzuty płatnej protekcji, przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej oraz powoływanie się na wpływy w instytucjach publicznych. Za takie czyny grozi do ośmiu lat więzienia.

      M. podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia - podał rzecznik prasowy PK. Prokuratura wyznaczyła M. 100 tys. zł poręczenia majątkowego, zakazała opuszczania kraju i zatrzymała paszport, zakazała kontaktowania się z ustalonymi osobami i nakazała dozór policji.

      Afera w RARS. O co chodzi w sprawie?

      Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r., prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

      Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

      "Do tej pory 16 osobom postawiono łącznie 36 zarzutów, w tym byłemu prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej instytucji" - przypomina Dobrzyński.

      Zobacz również:

      Zwrot w sprawie afery w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych
      Polska

      Nieprawidłowości w RARS. Zeznania Pawła S. podzieliły sądy

      Dawid Serafin
      Dawid Serafin
      Gajewska o Ziobrze: Boi się tego, że odpowie za swoje czynyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze