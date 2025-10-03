CBA zatrzymało 12 osób, wśród nich proboszcz. W tle fikcyjne darowizny
Funkcjonariusze CBA zatrzymali 12 osób, w tym proboszcza parafii z powiatu mińskiego. Decyzją sądu sześcioro zatrzymanych trafiło do aresztu tymczasowego. Z ustaleń śledztwa wynika, że duchowny miał potwierdzać otrzymanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Pozwalało to darczyńcom na obniżanie kwoty podatku dochodowego. Straty Skarbu Państwa oszacowano na wysokość 2 mln 600 tys. zł.
W skrócie
- CBA zatrzymało 12 osób, w tym proboszcza parafii z powiatu mińskiego, w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku dochodowego.
- W procederze brała udział wysoka kadra menadżerska, duchowny oraz przedsiębiorcy, posługując się fikcyjnymi darowiznami na cele religijne.
- Straty Skarbu Państwa oszacowano na 2,6 mln zł. Do aresztu trafiło sześć osób, zabezpieczono też pieniądze i samochód.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Zespół prasowy CBA przekazał, że funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku zatrzymali dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety. Wśród zatrzymanych znalazł się proboszcz, wysoka kadra menadżerska zarządów spółek oraz prywatni przedsiębiorcy.
"Czynności realizowano na terenie woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Na miejscu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny" - wyjaśniono w komunikacie.
Poinformowano w nim również, że chodzi o postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych przez osoby fizyczne oraz prawne w latach 2016-2024.
Akcja CBA w całym kraju. Wśród zatrzymanych proboszcz
"Zatrzymani, składając organowi podatkowemu roczną deklarację na podatek dochodowy za poszczególne lata podatkowe, mieli podawać w nim nieprawdę, co do rzekomego dokonania darowizn na rzecz jednej z parafii położonej na terenie powiatu mińskiego. Darowizny miały mieć charakter fikcyjny, gdyż pieniądze przelane przez podatników na rachunek bankowy parafii były zwracane w gotówce, w pomniejszonej kwocie" - podało CBA.
Z ustaleń śledztwa wynika, że duchowny, wystawiając dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Pozwalało to darczyńcom na obniżanie należnego podatku dochodowego. Straty Skarbu Państwa wynikłe z przestępczego procederu oszacowano na wysokość 2 mln 600 tys. zł.
Proboszcz w areszcie tymczasowym. Sąd zdecydował
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec sześcioro podejrzanych, w tym proboszcza parafii, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
Wobec pozostałych zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.
Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pieniądze na kwotę 1,5 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 120 tys. zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.