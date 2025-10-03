W skrócie CBA zatrzymało 12 osób, w tym proboszcza parafii z powiatu mińskiego, w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku dochodowego.

W procederze brała udział wysoka kadra menadżerska, duchowny oraz przedsiębiorcy, posługując się fikcyjnymi darowiznami na cele religijne.

Straty Skarbu Państwa oszacowano na 2,6 mln zł. Do aresztu trafiło sześć osób, zabezpieczono też pieniądze i samochód.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zespół prasowy CBA przekazał, że funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku zatrzymali dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety. Wśród zatrzymanych znalazł się proboszcz, wysoka kadra menadżerska zarządów spółek oraz prywatni przedsiębiorcy.

"Czynności realizowano na terenie woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Na miejscu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny" - wyjaśniono w komunikacie.

Poinformowano w nim również, że chodzi o postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych przez osoby fizyczne oraz prawne w latach 2016-2024.

Akcja CBA w całym kraju. Wśród zatrzymanych proboszcz

"Zatrzymani, składając organowi podatkowemu roczną deklarację na podatek dochodowy za poszczególne lata podatkowe, mieli podawać w nim nieprawdę, co do rzekomego dokonania darowizn na rzecz jednej z parafii położonej na terenie powiatu mińskiego. Darowizny miały mieć charakter fikcyjny, gdyż pieniądze przelane przez podatników na rachunek bankowy parafii były zwracane w gotówce, w pomniejszonej kwocie" - podało CBA.

Z ustaleń śledztwa wynika, że duchowny, wystawiając dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Pozwalało to darczyńcom na obniżanie należnego podatku dochodowego. Straty Skarbu Państwa wynikłe z przestępczego procederu oszacowano na wysokość 2 mln 600 tys. zł.

Proboszcz w areszcie tymczasowym. Sąd zdecydował

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec sześcioro podejrzanych, w tym proboszcza parafii, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec pozostałych zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.

Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pieniądze na kwotę 1,5 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 120 tys. zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

"Polityczny WF": Poważny dylemat Nawrockiego. Zorganizuje żydowskie święto? INTERIA.PL