CBA zatrzymało 12 osób, wśród nich proboszcz. W tle fikcyjne darowizny

Michał Blus

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 12 osób, w tym proboszcza parafii z powiatu mińskiego. Decyzją sądu sześcioro zatrzymanych trafiło do aresztu tymczasowego. Z ustaleń śledztwa wynika, że duchowny miał potwierdzać otrzymanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Pozwalało to darczyńcom na obniżanie kwoty podatku dochodowego. Straty Skarbu Państwa oszacowano na wysokość 2 mln 600 tys. zł.

W trakcie akcji CBA zatrzymano 12 osób, w tym proboszcza
W trakcie akcji CBA zatrzymano 12 osób, w tym proboszcza

W skrócie

  • CBA zatrzymało 12 osób, w tym proboszcza parafii z powiatu mińskiego, w związku ze śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku dochodowego.
  • W procederze brała udział wysoka kadra menadżerska, duchowny oraz przedsiębiorcy, posługując się fikcyjnymi darowiznami na cele religijne.
  • Straty Skarbu Państwa oszacowano na 2,6 mln zł. Do aresztu trafiło sześć osób, zabezpieczono też pieniądze i samochód.
Zespół prasowy CBA przekazał, że funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Katowicach oraz Białymstoku zatrzymali dziewięciu mężczyzn i trzy kobiety. Wśród zatrzymanych znalazł się proboszcz, wysoka kadra menadżerska zarządów spółek oraz prywatni przedsiębiorcy.

"Czynności realizowano na terenie woj. mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. Na miejscu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny" - wyjaśniono w komunikacie.

Poinformowano w nim również, że chodzi o postępowanie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych przez osoby fizyczne oraz prawne w latach 2016-2024.

Akcja CBA w całym kraju. Wśród zatrzymanych proboszcz

"Zatrzymani, składając organowi podatkowemu roczną deklarację na podatek dochodowy za poszczególne lata podatkowe, mieli podawać w nim nieprawdę, co do rzekomego dokonania darowizn na rzecz jednej z parafii położonej na terenie powiatu mińskiego. Darowizny miały mieć charakter fikcyjny, gdyż pieniądze przelane przez podatników na rachunek bankowy parafii były zwracane w gotówce, w pomniejszonej kwocie" - podało CBA.

Z ustaleń śledztwa wynika, że duchowny, wystawiając dokumenty, miał potwierdzać otrzymywanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Pozwalało to darczyńcom na obniżanie należnego podatku dochodowego. Straty Skarbu Państwa wynikłe z przestępczego procederu oszacowano na wysokość 2 mln 600 tys. zł.

    Proboszcz w areszcie tymczasowym. Sąd zdecydował

    Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Siedlcach zastosował wobec sześcioro podejrzanych, w tym proboszcza parafii, środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

    Wobec pozostałych zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami.

    Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pieniądze na kwotę 1,5 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 120 tys. zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

