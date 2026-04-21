CBA w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zabezpieczają dokumenty
"Na polecenie Prokuratury Europejskiej funkcjonariusze CBA zabezpieczają od rana dokumentację z okresu od 1 czerwca 2021 roku dotyczącą programu 'Czyste Powietrze'" - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski poinformował natomiast, że agenci weszli do siedziby resortu.
W skrócie
- CBA na polecenie Prokuratury Europejskiej zabezpiecza dokumentację dotyczącą programu 'Czyste Powietrze' w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz innych urzędach.
- Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Europejską dotyczy niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych podczas opracowania i wdrożenia kolejnych etapów programu.
- Obecny skład resortu wstrzymał program 'Czyste Powietrze' w 2024 roku i wznowił go wiosną 2025 roku, wprowadzając nowe zasady mające zwiększyć bezpieczeństwo beneficjentów.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych sprecyzował, że czynności Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzone są m.in. w kilku centralnych urzędach administracji publicznej w Warszawie oraz jednostkach lokalnych.
W akcji biorą udział agenci CBA i przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Jacek Dobrzyński przypomniał, że program "Czyste Powietrze" jest współfinansowany ze środków unijnych.
Agenci CBA w siedzibie MKiŚ
"Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Europejską w sprawie niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu 'Czyste Powietrze'" - sprecyzował rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski.
Jak tłumaczył we wpisie na platformie X, zmiany w programie "Czyste Powietrze" poczynione w 2022 i 2023 roku "stały się źródłem późniejszych problemów beneficjantów i nieuczciwych praktyk niektórych wykonawców".
Nieprawidłowości łącznie doprowadziły do około 700 postępowań prowadzonych między innymi przez Prokuraturę Europejską oraz Policję. Część z nich wszczęto po zawiadomieniach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich.
Pogorzelski podkreślił jednak, że obecny skład resortu, kierowanego przez Paulinę Hennig-Kloskę, zdecydował w 2024 roku o wstrzymaniu programu, a wiosną 2025 roku wznowił inicjatywę "Czyste Powietrze", uwzględniając w niej zasady zwiększające bezpieczeństwo beneficjentów i zabezpieczające ich przed nadużyciami.
Rzecznik poinformował, że resort klimatu i środowiska i fundusze w pełni współpracują z prokuraturą i służbami, a dokumenty zabezpieczone przez śledczych wkrótce zostaną przekazane przez CBA.