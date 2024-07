Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego 21 czerwca rozpoczął kontrolę w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej - przekazała specsłużba we wtorkowym komunikacie.

CBA w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej

- Pan Śmigulski posługiwał się kartą służbową PISF-u za pieniądze publiczne. Wymienię kwoty, jakie zostały użyte przez ostatnie 3 lata: w 2022 roku 760 tys. złotych, w 2023 roku - 830 tysięcy, a w te trzy miesiące tego roku pan Śmigulski wydał z karty służbowej 350 tysięcy do dnia odwołania, kiedy dowiedział się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych , że karta została zablokowana - mówił Sienkiewicz.

PISF: Wydatki dyrektora w klubach nocnych

Ponadto pracownicy mieli dostawać sztucznie utworzone nagrody oraz premie, które nie były zgodne z obowiązującymi regulaminami. Organizowano fikcyjne delegacje, podczas których płacono za kolacje i spotkania nawet " do kilkuset osób ".

- Mamy do czynienia ze skandalem. (...) Te naruszenia są poważne, bezsporne, udowadnialne w sposób jasny i oczekuję, że to nie będzie długo trwało - zaznaczył minister.

Nieprawidłowości w finansach PISF

Radosław Śmigulski wszystkie oskarżenia odrzucił twierdząc, że pieniądze wydawał zgodnie z regulaminem i tylko na pożytek Instytutu. Powiedział, że duże kwoty wydawano na organizację wyjazdów na festiwale filmowe m.in. do Cannes, co kosztował.

13 czerwca PISF poinformował o złożeniu do CBA zawiadomienia dotyczącego nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji. Złożone zostało też zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczące m.in. niegospodarnego wydatkowania środków Instytutu poprzez zakup urządzeń przeznaczonych do rejestrowania rozmów niezwiązanych z działalnością statutową PISF.