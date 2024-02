CBA reaguje na wywiad "agenta Tomka". W tle "afera wiedeńska"

CBA zareagowało na głośny wywiad Tomasza Kaczmarka złożeniem zawiadomienie do prokuratury w sprawie tzw. afery wiedeńskiej - przekazał TVN24. Śledczy zostali poinformowani o możliwym "przekroczeniu uprawnień w celu osiągniecia korzyści majątkowej lub osobistej" oraz "poświadczeniu nieprawdy".

"Agent Tomek" zdradził informacje dotyczące wyjazdu do Wiednia w rozmowie z dziennikarzami "Superwizjera" . Biuro - zdaniem byłego posła PiS - zorganizowało wyjazd do stolicy Austrii.

Wywiad "agenta Tomka". Ruch CBA

Sprawa miała miejsce w okresie afery hazardowej. - Na polecenie Kamińskiego i Wąsika (Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik - red.), pojechałem z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, którzy także są skazani w aferze gruntowej, do Wiednia. Cel był pozorny. Mieliśmy odnaleźć fabrykę produkującą maszyny do gier losowych - wyjaśniał Kaczmarek.

Dalej podkreślał, że cel był zupełnie inny, a co więcej - podróż finansowano ze środków polskich podatników. - To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działania poprzez spędzenie dwóch dni w domu publicznym - przekonywał.