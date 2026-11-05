W skrócie Centralne Biuro Antykorupcyjne wystąpiło do wiceministra Jacka Karnowskiego o wyjaśnienia ws. lobbingu przy ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oceniła działania CBA jako próbę szukania haków na jej osobę, która nastąpiła krótko po jej odejściu z rządu.

CBA żąda od resortu funduszy wykazu spotkań z podmiotami zainteresowanymi ustawą oraz kopii wszelkiej związanej z tym korespondencji od grudnia 2025 roku.

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"Szybko poszło. Nie minęły dwa tygodnie od mojego odejścia z rządu i już całkowicie apolityczne CBA doszukuje się nielegalnego lobbingu w moim ministerstwie" - napisała na platformie X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"To oczywiście całkowicie niemożliwe, żeby ktoś chciał znaleźć na mnie haki. A tak serio: I śmieszno i straszno" - dodała była minister funduszy i polityki regionalnej.

Pełczyńska-Nałęcz stwierdziła ponadto, że rząd premiera Donalda Tuska obiecywał zmiany w Polsce na lepsze, a "zamiast tego wychodzi ciąg dalszy zamieniania Rzeczpospolitej w prywatny partyjniacki folwark".

"Bardzo jestem ciekawa czy CBA równie gorliwie zajęło się pchaniem dopłat do deweloperów. A także zniknięciem w tajemniczych okolicznościach zapisów o prawach mieszkańców i samorządów z projektu ustawy o airbnb" - podsumowała.

Przypomnijmy, że 22 października polityk powiadomiła o złożeniu dymisji ze stanowiska. Dzień później z urzędu wiceministra funduszy i polityki regionalnej zrezygnował Jan Szyszko.

Niedługo później Zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Pełczyńskiej-Nałęcz za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii".

CBA przygląda się Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej

Pełczyńska-Nałęcz do swojego wpisu dołączyła zdjęcie przedstawiające pismo, jakie Centralne Biuro Antykorupcyjne wysłało 28 października do sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacka Karnowskiego.

W piśmie tym CBA zwraca się do Karnowskiego z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących przygotowania stanowiska ministra funduszy i polityki regionalnej z dnia 16 lipca 2026 r. dotyczącego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

CBA prosi m.in. o informacje dotyczące komórek organizacyjnych resortu odpowiedzialnych za przygotowanie tego stanowiska, podmiotów zainteresowanych projektem, które od 4 grudnia 2025 roku kontaktowały się z ministerstwem "wraz ze wskazaniem odbytych spotkań, zarówno oficjalnych, jak i nieformalnych, ich terminów oraz uczestników, a także, o ile zostały sporządzone, notatek lub protokołów z tych spotkań", a także korespondencji, która była przez te podmioty kierowana do ministerstwa.



